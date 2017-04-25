Жамнов: отъезд Дыбленко в НХЛ стал неожиданностью для "Спартака"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Решение защитника "Спартака" Ярослава Дыбленко продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" стало неожиданным для руководства московского клуба. Об этом заявил генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов, чьи слова передает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Нью-Джерси" 20 апреля объявил о подписании двухлетнего контракта новичка с Дыбленко.

"Незадолго до перехода я общался с Дыбленко во время сбора олимпийской команды России в Новогорске, - сказал Жамнов. - И тогда у меня не было никакой информации о предстоящем отъезде ни от самого игрока, ни от его агента. Потеря значительная, мы рассчитывали на Ярослава, но это его решение, никак изменить его я не могу. Могу лишь пожелать ему удачи, сейчас у него начнется сложный период, надо будет пробиваться в состав, но, если бы он перед отъездом поговорил со мной, я посоветовал бы ему немного подождать: заиграть на должном уровне здесь, а потом уже ехать уверенным в себе в НХЛ".

23-летний защитник провел в прошедшем сезоне 51 матч за "Спартак", в которых забросил четыре шайбы и сделал семь результативных передач. "Спартак" занял 13-е место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и не вышел в плей-офф.