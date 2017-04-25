Павлюченко пропустит один матч за атаку судьи в игре с "Зенитом"

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на один матча нападающего "Урала" Романа Павлюченко за агрессивное поведение в отношении арбитра Алексея Еськова во время матча 24-го тура чемпионата страны с санкт-петербургским "Зенитом". Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

"Дисквалифицировать Павлюченко на три матча, при этом один матч 25-го тура считать реальным к исполнению, еще два матча - условно", - сказал он.

В матче, который состоялся в субботу и стал первым на стадионе "Санкт-Петербург", Еськов удалил трех игроков екатеринбургской команды. На 60-й минуте при счете 0:0 он предъявил вторую желтую карточку полузащитнику "Урала" Эрику Бикфалви, Павлюченко резко отреагировал на решение судьи, набросившись на него с оскорблениями, за что получил прямую красную карточку.

Позднее форвард в разговоре с ТАСС сообщил, что готов приехать на заседание КДК и извиниться перед Еськовым.

Павлюченко пропустит игры команды со "Спартаком" (25 апреля на выезде). На финал Кубка страны, в котором "Урал" встретится с "Локомотивом" на сочинском стадионе "Фишт" 2 мая, дисквалификация нападающего не распространяется.