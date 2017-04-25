Футболист "Спартака" Глушаков сможет сыграть в дерби с ЦСКА

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не применять дополнительную дисквалификацию к полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову за нарушение, которое привело к его удалению в матче 24-го тура чемпионата страны с "Ростовом". Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Встреча прошла в субботу в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Глушаков был удален на 75-й минуте за фол на полузащитнике ростовчан Кристиане Нобоа. Главный судья матча Михаил Вилков сначала показал за нарушение желтую карточку, однако после консультации с помощником, который счел действия Глушакова агрессивными, предъявил спартаковцу прямую красную карточку. После встречи Нобоа рассказал, что Глушаков принес извинения, игрок ростовчан их принял.

"Посмотрели видео эпизода, запись в протоколе - удар соперника в верхнюю часть голени с использованием шипов в борьбе за мяч без нанесения травмы, то есть не наступило серьезных последствий, Нобоа доиграл до конца, у нас нет информации, что он получил травму. Глушаков сказал, что в его действиях не было жестокости и чрезмерной силы, на видео это видно. Сразу после эпизода Глушаков извинился, извинился он и после встречи, извинился перед КДК, у него первая красная карточка в карьере, мы приняли это во внимание", - сказал Григорьянц.

К Глушакову применена стандартная одноматчевая дисквалификация за удаление, полузащитник пропустит игру команды с "Уралом" (25 апреля, дома).