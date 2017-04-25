Павлюченко заявил, что арбитр Еськов принял его извинения за эпизод в матче с "Зенитом"

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МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Главный арбитр встречи чемпионата России по футболу между санкт- петербургским "Зенитом" и "Уралом" Алексей Еськов принял извинения нападающего екатеринбургского клуба Романа Павлюченко за агрессивное поведение. Об этом ТАСС рассказал сам нападающий.
Во вторник Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать на один матч Павлюченко за агрессивное поведение в отношении арбитра Алексея Еськова во время матча 24-го тура чемпионата страны с санкт-петербургским "Зенитом". Также нападающий дисквалифицирован условно на два матча с испытательным сроком в шесть месяцев.
"Я ожидал худшего, но все равно надеялся на положительное для себя решение. Я извинился перед Еськовым, перед комиссией и объяснил, что меня накрыли эмоции. В следующий раз я буду умнее, я не должен был так поступать, это неправильно. Так что решением я доволен", - сказал Павлюченко.
"Арбитр принял мои извинения, - продолжил он. - Мы все живые люди, поэтому делаем ошибки, извиняемся за них. Я попросил у него прощения за те грубые слова, которые ему говорил, за то, что держал за руку. Это нормальная ситуация, мы все разрешили между собой".
Павлюченко пообещал не повторять подобных поступков в дальнейшем. "Я могу с уверенностью сказать, что ближайшие даже не полгода, а до конца карьеры со мной такого не произойдет. Такая история случилась первый раз в моей жизни, я никогда таким не был. Такого больше не будет", - подытожил игрок.
В матче, который состоялся в субботу и стал первым на стадионе "Санкт-Петербург", Еськов удалил трех игроков екатеринбургской команды. На 60-й минуте при счете 0:0 он показал вторую желтую карточку полузащитнику "Урала" Эрику Бикфалви, на что Павлюченко резко отреагировал, набросился на него с оскорблениями и схватил за руку, за что получил прямую красную карточку.