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"Урал" оштрафован на 100 тысяч рублей за три удаления в матче с "Зенитом"

Спорт
25 апреля, 14:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов
Также по итогам этой встречи "Зенит" оштрафован на 20 тысяч за использование болельщиками пиротехнических средств
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Болельщики "Урала"

Болельщики "Урала"

© ТАСС/Антон Басанаев

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 100 тысяч рублей екатеринбургский "Урал" за три удаления в матче 24-го тура чемпионата страны с санкт-петербургским "Зенитом". Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

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В матче "Зенит" - "Урал", который состоялся в субботу и стал первым на новом стадионе "Санкт-Петербург", хозяева поля выиграли со счетом 2:0. Главный арбитр Алексей Еськов удалил трех игроков екатеринбургской команды.

Также по итогам этой встречи "Зенит" оштрафован на 20 тысяч за использование болельщиками пиротехнических средств.

Самарские "Крылья Советов" по итогам матча с казанским "Рубином" (0:0) оштрафованы на 25 тысяч "за неправомерные действия зрителей, выразившихся в демонстрации несогласованного баннера", на котором было написано "Косово - это Сербия".

Тульский "Арсенал" оштрафован на 50 тысяч за то, что болельщики команды во время выездного матча с "Краснодаром" (0:2) развернули шарф с ненормативной лексикой.

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