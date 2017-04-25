КДК РФС не будет рассматривать эпизод с ударом Дзюбы игрока "Урала" Емельянова

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) не будет рассматривать эпизод с ударом локтем нападающим "Зенита" Артема Дзюбы полузащитника "Урала" Романа Емельянова, даже если контрольно-квалификационная комиссия РФС признает, что главный арбитр встречи Алексей Еськов ошибся в этом эпизоде. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Матч "Зенит" - "Урал" состоялся в субботу на новой арене "Санкт-Петербург" и завершился победой хозяев со счетом 2:0. Еськов удалил трех игроков екатеринбургской команды. В концовке матча в штрафной гостей случился эпизод, в котором Дзюба ударил локтем Емельянова. Этот момент остался без внимания главного арбитра.

"Я разговаривал с Еськовым и Будогосским, арбитр видел весь эпизод, все действия Дзюбы. Вспомните, угловой, судья занимает позицию возле угла штрафной площади, эпизод начался, когда подавался угловой. Еськов сказал, что видел удар Дзюбы, это была борьба за позицию. Мы опираемся на его слова, и на то, что он оценил эпизод", - сказал Григорьянц.

"Вспомните эпизод из матча ЦСКА и "Торпедо", когда Акинфеев ударил Степановича. Арбитр оценил тогда эпизод желтой карточкой. И мы по регламенту не имеем право менять решение судьи, только если речь не идет об отмене красной карточки. И мы не будем пересматривать этот эпизод, даже если контрольно-квалификационная комиссия решит, что Еськов ошибся в этом эпизоде, мы не можем переделать желтую карточку в красную для Дзюбы", - добавил глава КДК РФС.