Самедов: футболистам "Спартака" было очень сложно настроиться на матч с "Уралом"

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МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболистам московского "Спартака" было очень тяжело настроиться на матч с "Уралом". Об этом сказал после встречи журналистам полузащитник красно-белых Александр Самедов.
Матч 25-го тура чемпионата страны завершился победой красно-белых со счетом 1:0. Гол на 23-й минуте забил полузащитник Фернандо. В субботу в матче 24-го тура красно-белые проиграли на выезде "Ростову" со счетом 0:3.
"Было очень тяжело настроиться на матч как психологически, так и физически. Для нас игра получилась очень тяжелой, все очень счастливы, что удалось победить. Вышли на поле с большим желанием победить, удалось забить, жалко, что не получилось забить второй гол. В принципе было тревожно из-за того, что не удавалось забить второй, но самое главное - добились победы", - поделился впечатлениями Самедов.
Встречу из-за дисквалификации пропускал полузащитник и капитан команды Денис Глушаков. "Не могу сказать, что в команде есть незаменимые игроки", - признался Самедов.
В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата "Спартак" продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА. В следующем туре красно-белые 30 апреля встретятся в гостях с армейцами.