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Медицина катастроф транспортирует в Иркутск пострадавшего в драке борца Богомоева

Спорт
26 апреля, 8:46 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 26, апреля. /ТАСС
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области, состояние борца после операции стабильное
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Александр Богомоев (слева)

Александр Богомоев (слева)

© SERGEY DOLZHENKO/EPA

ИРКУТСК, 26 апреля. /ТАСС/. Борца вольного стиля Александра Богомоева, находящегося в реанимации после драки в поселке Усть-Ордынский, планируют доставить в Иркутск, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области.

"Реанимобиль медицины катастроф уже выехал за ним в Усть-Орду, сегодня до конца дня пострадавшего планируется доставить в Иркутскую областную клиническую больницу. К транспортировке он готов, его состояние после операции стабильное, с положительной динамикой", - уточнили в пресс-службе.

Во вторник в областной центр из Усть-Ордынского был доставлен медициной катастроф тренер по вольной борьбе Баир Ильин, также пострадавший во время драки. По данным Минздрава, Ильин, получивший множественные ножевые ранения, пережил клиническую смерть, сейчас его состояние стабилизировалось, он пришел в сознание. За жизнь спортсменов с Усть-Ордынской больницей боролась бригада из шести медиков. Богомоев был прооперирован после разрыва селезенки.

В связи с инцидентом СУ СК РФ по Иркутской области проводит проверку. По данным местных СМИ, третьим участником драки был депутат районной думы Антон Асалханов. Он также госпитализирован в районную больницу, его жизни ничего не угрожает.

27-летний Богомоев трижды выиграл чемпионат России, также он становился победителем Европейских игр 2015 года в Баку.

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