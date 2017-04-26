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Ватутин: очередной "Финал четырех" Евролиги - отличный показатель работы клуба

Спорт
26 апреля, 15:29 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Андрей Карташов
Президент ЦСКА рассказал, что подписание партнерского соглашения с Московским эндокринным заводом, производящим валидол, породило массу шуток
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Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин

Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин

© Юрий Машков/ТАСС, архив

СОЧИ, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Очередной выход ЦСКА в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги является отличным показателем работы клуба. Об этом ТАСС заявил президент армейцев Андрей Ватутин.

Во вторник ЦСКА на выезде обыграл испанскую "Басконию" со счетом 90:88 и в шестой раз подряд вышел в "Финал четырех" Евролиги. Российская команда победила в серии 1/4 финала до трех побед со счетом 3-0. Армейцы в 14-й раз вышли в "Финал четырех", который в этом году будет сыгран в Стамбуле (19-21 мая).

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"Плей-офф - совсем иное соревнование, нежели "регулярка", его выигрывают ментально сильные команды. К примеру, последние шесть или семь лет "Панатинаикос" и "Фенербахче" в очных поединках традиционно выигрывали свои домашние матчи и уступали на выезде, но начался плей-офф и все исторические выкладки перестали быть актуальны. Победители пишут историю заново", - сказал Ватутин.

"14-й "Финал четырех" - это отличный показатель работы клуба. Сам же "Финал четырех" - это лотерея, в Стамбуле нам нужна будет удача", - добавил он.

Также президент ЦСКА рассказал, что подписание партнерского соглашения с Московским эндокринным заводом, производящим валидол, породило массу шуток. "История с валидольным спонсором, помимо финансовой составляющей, имела и отчасти юморной оттенок. Мало кто мог предположить, что именно валидол станет трендом сезона, вчерашняя концовка снова получилась инфарктной. Уже привык получать поздравительные смс с текстом вроде "с очередной валидольной победой", - заявил президент ЦСКА.

"Может, вчера не слишком здорово сыграли лидеры, но инициативу взяли на себя другие игроки, и это здорово, у нас есть команда. "Баскония" - отличная команда с отличными болельщиками, здесь традиционно сложно играть. Они молодцы и создали нам много проблем", - подытожил Ватутин.

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