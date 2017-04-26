В расширенный список сборной России для участия в ОИ-2018 вошли 598 спортсменов

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Расширенный список спортсменов сборной России для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года состоит их 598 человек, в нем 336 мужчин и 262 женщины. Список был утвержден на заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) в среду.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года. На Играх будет разыграно 102 комплекта медалей.

Ряд российских спортсменов не был допущен к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро на основании доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. В частности, Игры-2016 пропустили все легкоатлеты, кроме Дарьи Клишиной, которая тренируется за границей. Позднее от участия в Играх-2016 была отстранена вся паралимпийская сборная России.

В настоящий момент на основании второй части доклада Макларена от соревнований под эгидой международных федераций временно отстранены лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова, а также биатлонистка Екатерина Глазырина. Также на рассмотрении в МОК находятся дела завершивших карьеру биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой.