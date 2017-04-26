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Дыбаль: главный тренер ХК "Авангард" Скабелка подходит команде по многим параметрам

Спорт
26 апреля, 17:58 UTC+3 ОМСК ОМСК 26, апреля. /ТАСС
По словам председателя совета директоров клуба Александра Дыбаля, хоккейная философия Скабелки удовлетворяет руководство "Авангарда"
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ОМСК, 26 апреля. /ТАСС/. Новый главный тренер хоккейного клуба "Авангард" Андрей Скабелка подходит команде по многим показателям. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров омского клуба Александр Дыбаль.

Скабелка подал в отставку с поста главного тренера "Сибири" в середине февраля, после окончания регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (клуб не вышел в плей-офф). Контракт с новосибирским клубом, действовавший еще год, был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В конце марта специалист подписал контракт с "Авангардом".

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"Скабелка - тренер, который по большинству показателей подходит "Авангарду" очень сильно. Мы хотели пригласить его еще год назад - он был связан контрактными обязательствами и, как честный человек, отказался переходить к нам тогда, - сказал Дыбаль. - Мы подождали, пока он ушел из "Сибири". Он готов работать с молодежью и рассчитывает на то, что прогресс молодых игроков станет прогрессом клуба".

По словам Дыбаля, хоккейная философия Скабелки удовлетворяет руководство "Авангарда".

"Он понятно объяснил, когда встречался со мной и Дюковым, свою хоккейную философию, которую хочет использовать в нашем клубе. Она в целом нас удовлетворяет - он пропагандирует современный активный хоккей, быстрый вход в зону, тотальный хоккей, он много раз говорил: "пять впереди, пять позади". Да, это энергозатратный хоккей, но без этого сегодня не выиграть, потому что лидирующие команды играют в быстрый хоккей и долго не думают", - подчеркнул он.

Скабелка с "Сибирью" выиграл бронзовые медали чемпионата Континентальной хоккейной лиги в 2015 году.

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