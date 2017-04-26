Хоккеист Кучеров занимается в тройке с Наместниковым и Гусевым перед матчем со шведами

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СТОКГОЛЬМ /Швеция, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Никита Кучеров занимается в тройке с одноклубником Владиславом Наместниковым и Никитой Гусевым на тренировке сборной России на льду "Ховет-Арены" накануне вынесенного матча со шведами на заключительном этапе Евротура. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
Защитник "Филадельфии" Иван Проворов тренируется в паре с Андреем Мироновым, его одноклубник Роман Любимов - в звене с Андреем Светлаковым и Антоном Бурдасовым. Форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин - в тройке с Владимиром Ткачевым и Сергеем Плотниковым.
Полные сочетания сборной России выглядят следующим образом:
вратари - Андрей Василевский, Илья Сорокин, Андрей Кареев;
"белые": Антон Белов - Виктор Антипин, Мозякин - Ткачев - Плотников;
"красные": Проворов - Миронов, Гусев - Наместников - Кучеров;
"зеленые": Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Валерий Ничушкин - Вадим Шипачев;
"синие": Алексей Береглазов - Артем Зуб, Любимов - Светлаков - Бурдасов.
Нападающий Евгений Дадонов и защитник Андрей Зубарев не принимают участия в тренировке, так как занимаются по индивидуальной программе.
Оба хоккеиста выступают за СКА и стали обладателями Кубка Гагарина.
Матч Швеция - Россия пройдет в четверг, начало в 19:30 мск.