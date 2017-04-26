Кучеров: игроки НХЛ не влияют на решение, поедут ли они на ОИ-2018 или нет

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа- Бэй" Никита Кучеров отметил, что от него и других игроков лиги не зависит, смогут ли они поехать на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейский Пхенчхан или нет. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее НХЛ сообщила, что не будет приостанавливать сезон ради олимпийского турнира и не станет отпускать своих игроков в Южную Корею.

"Будет жалко, если не отпустят, и у меня и других ребят не будет шанса поиграть там, чтобы твои родители и близкие были рады за тебя, и тренеры гордились тобой. Но от нас ничего не зависит, - сказал Кучеров. - Как там скажут, так и скажут - не думаю, что мое мнение имеет значение. Конечно, я хотел бы поехать на Олимпиаду, с детства ее смотрел, да и все дети мечтают играть там за свою сборную".

"Не каждый год ты туда ездишь и получаешь такой шанс. Олимпиада проходит раз в четыре года и может стать твоей единственной в жизни", - добавил он.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пхенчхане с 14 по 25 февраля.