Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кучеров: игроки НХЛ не влияют на решение, поедут ли они на ОИ-2018 или нет

Спорт
26 апреля, 19:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Ранее НХЛ сообщила, что не будет приостанавливать сезон ради олимпийского турнира и не станет отпускать своих игроков в Южную Корею
Поделиться
Материал из 1 страницы
Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP Photo/Chris O'Meara

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа- Бэй" Никита Кучеров отметил, что от него и других игроков лиги не зависит, смогут ли они поехать на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейский Пхенчхан или нет. Об этом он рассказал журналистам.

Смотрите также
Никита Кучеров
Кучеров: ряд хоккеистов "Тампы" засиделся в клубе из-за отсутствия конкуренции

Ранее НХЛ сообщила, что не будет приостанавливать сезон ради олимпийского турнира и не станет отпускать своих игроков в Южную Корею.

"Будет жалко, если не отпустят, и у меня и других ребят не будет шанса поиграть там, чтобы твои родители и близкие были рады за тебя, и тренеры гордились тобой. Но от нас ничего не зависит, - сказал Кучеров. - Как там скажут, так и скажут - не думаю, что мое мнение имеет значение. Конечно, я хотел бы поехать на Олимпиаду, с детства ее смотрел, да и все дети мечтают играть там за свою сборную".

"Не каждый год ты туда ездишь и получаешь такой шанс. Олимпиада проходит раз в четыре года и может стать твоей единственной в жизни", - добавил он.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пхенчхане с 14 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
НХЛ не допустила игроков на Олимпиаду
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Крыму найден потопленный в 1943 году гитлеровский пароход
2
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
3
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в Сирии
6
Макрона освистали во время посещения завода Whirlpool в его родном городе Амьене
7
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
Темы дня
Загрузка...
Реклама