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Кучеров: ряд хоккеистов "Тампы" засиделся в клубе из-за отсутствия конкуренции

Спорт
26 апреля, 19:27 дата обновления: 26 апреля, 20:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Российский форвард забросил по итогам "регулярки" 40 шайб, что позволило ему занять третье место в списке снайперов регулярного чемпионата, однако "Тампа-Бэй" не попала в плей-офф
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP Photo/Jae C. Hong

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Некоторые игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" засиделись в команде, поскольку понимали, что у них нет конкурентов. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Никита Кучеров.

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Российский форвард забросил по итогам "регулярки" 40 шайб, что позволило ему занять третье место в списке снайперов регулярного чемпионата, однако "Тампа-Бэй" не попала в плей-офф.

"Многие ребята засиделись в команде, они перестали работать, просто получали свои деньги, знали, что конкуренции нет, и "Тампа" не будет никого брать. Это было видно по статистике, движению - партнеры не понимали, не ожидали передач, - сказал Кучеров. - Несмотря на статистику, сезон получился довольно-таки тяжелым - я проходил через многие препятствия, связанные с этим".

Ряд матчей россиянин провел в звене с соотечественником Владиславом Наместниковым и канадец Стивеном Стэмкосом, который в середине ноября получил травму и выбыл до конца сезона.

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"У нас только-только сформировалось то звено: мы провели 10 игр, у нас только начало налаживаться взаимодействие, как он получил травму. Это были мои лучшие 10 игр за все четыре года в НХЛ, и я первое время очень сильно расстраивался. Тренеры стали менять состав, переводить меня из звена в звено - было очень тяжело привыкнуть, поскольку ребята не играют на таком уровне, как Стивен. Весь сезон я мучился: когда Стэмкос ушел, я никак не мог найти себе тех партнеров, с которыми можно было играть, поскольку таких не было, а с Друином тренер меня почему-то не ставил, хотя если бы так было, у нас вместе хорошо бы получилось", - сказал Кучеров.

Игра на Кубке мира с хоккеистами уровня Александра Овечкина и Евгения Малкина помогла Кучерову хорошо выступить в нынешнем сезоне. "Когда в твоей команде игроки такого высокого класса, не имеет значения, с кем ты играешь - в каждом звене есть звезды. Со всеми было приятно играть, это самый незабываемый опыт, - сказал Кучеров. - И за этот Кубок мира я научился у Овечкина, Малкина, Дацюка, Тарасенко, перевел это на свою игру: что-то у них подсмотрел, что-то "зацепил", и это мне, может, чуть-чуть помогло. Я вырос как человек и хоккеист, проведя время с этим ребятами".

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