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Веснина: Шарапова одержала одну из важнейших побед в карьере

Спорт
26 апреля, 22:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
По словам теннисистки, Шарапова в матче с Робертой Винчи от начала до конца гнула свою линию
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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/RONALD WITTEK

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская теннисистка Мария Шарапова, выиграв у итальянки Роберты Винчи, одержала одну из самых важных побед в карьере. Таким мнением с ТАСС поделилась еще одна участница турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте Елена Веснина.

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Мария Шарапова
© EPA/RONALD WITTEK

Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации

В матче первого раунда на турнире в Германии Шарапова, проводившая первый матч после 15-месячной дисквалификации за мельдоний, обыграла Винчи со счетом 7:5, 6:3.

"Это была очень важная победа Марии, и я рада за нее, поскольку она вернулась после полутора лет простоя и провела матч на хорошем уровне, что очень сложно. Причем она хорошо играла на протяжении двух сетов против достаточно неудобной соперницы - на грунте Винчи играет разнообразно, меняет ритм. Но Шарапова от начала до конца гнула свою линию, играла в своем ритме, собиралась и в решающие моменты, когда нужно играть от себя, шла в атаку, а Винчи, в свою очередь, ничего не отдала в этом матче", - отметила Веснина.

В следующем круге Шарапова сыграет со своей соотечественницей Екатериной Макаровой.

"Для Маши сейчас каждая соперница по-своему неудобна, и каждая победа будет стоить победы на всем турнире. Эмоционально ей сейчас непросто, но я уверена, это будет хороший матч, в том числе и для всего российского тенниса. Пусть победит сильнейшая, хотя признаюсь, что болеть за нее мне будет сложно, ведь Макарова - моя напарница. В любом случае, если не буду играть в этот момент, обязательно приду на корт насладиться хорошей игрой двух россиянок", - добавила Веснина.

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