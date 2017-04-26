Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарпова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте (призовой фонд - более $ 700 тысяч). В матче первого раунда она обыграла 34-летнюю итальянку Роберту Винчи со счетом 7:5, 6:3.

Встреча, прошедшая на центральном корте "Порше-Арены", продолжалась 1 час 43 минуты. 30-летняя россиянка сделала 11 эйсов (ее соперница - ни одного), продемонстрировала очень высокий процент реализации первой подачи - 81. Также Шарапова позволила итальянке сделать лишь один брейк, в то время как сама четырежды взяла подачу соперницы.

В следующем круге соперницей Шараповой станет другая россиянка Екатерина Макарова.

Шарапова провела первый матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Дисквалификация Шараповой завершилась 26 апреля, организаторы турнира серии "премьер" в Штутгарте прислали россиянке специальное приглашение - wild card.

Ранее Шарапова встречалась с Винчи дважды, и оба раза победила. В 2007 году россиянка была сильнее итальянки в первом круге Открытого чемпионата США (6:0, 6:1), а в 2012 году победила ее в 1/8 финала турнира в американском Индиан-Уэллсе - 6:2, 6:1.

В Штутгарте теннисный турнир проводится с 2006 года (ранее теннисистки играли в пригороде - Фильдерштадте), и Шарапова побеждала здесь рекордные три раза (2012, 2013 и 2014). Два последних года победа доставалась нынешней первой ракетке турнира немке Ангелике Кербер.

История дисквалификации Шараповой

В марте 2016 года Шарапова созвала пресс-конференцию, где объявила об обнаружении в ее допинг-пробе запрещенного с 1 января прошлого года вещества мельдоний, который содержался в принимаемом ей более 10 лет препарате "Милдронат". При этом россиянка призналась, что употребляла препарат и после включения мельдония в список запрещенных веществ, потому была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года.

Затем Шарапова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который сократил срок ее дисквалификации с двух лет до 15 месяцев - начиная с 26 января 2016 года, когда она проиграла в 1/4 финала открытого чемпионата Австралии в Мельбурне американке Серене Уильямс. Мария Шарапова оказалась одним из немногих спортсменов, кто был дисквалифицирован на длительный срок из-за употребления мельдония, хотя в прошлом году положительный результат дали допинг-пробы порядка 300 спортсменов.