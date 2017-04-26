Шарапова провела первую тренировку на турнире WTA с момента дисквалификации

Стоимость перевалки зерна в черноморских портах снизилась примерно в 1,5 разаТранспорт 26 апреля, 13:05
Суд объединил два дела бывшего челябинского замгубернатора СандаковаНовости Урала 26 апреля, 12:56
ТАСС стал лауреатом конкурса Ассоциации арктических СМИНовости агентства 26 апреля, 12:46
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в БурятииПроисшествия 26 апреля, 12:38
Кириленко: баскетболисты ЦСКА приучили болельщиков к выходу в "Финал четырех" ЕвролигиСпорт 26 апреля, 12:30
Крабы наступают: Куба переживает нашествие ракообразныхОбщество 26 апреля, 12:30
Редко, но метко: "Акрон" заполняет отечественный рынок редкоземельных металловВ стране 26 апреля, 12:22
АИЖК планирует запустить проекты по арендному жилью в Екатеринбурге и в ПермиНовости Урала 26 апреля, 12:22
Корстин: выход россиян на ведущие роли стал основной тенденцией сезона Единой лиги ВТБСпорт 26 апреля, 12:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова провела первую официальную тренировку в рамках турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) или Международной теннисной федерации (ITF) с момента дисквалификации. Об этом сообщает пресс-служба WTA.
Maria Sharapova takes the court @PorscheTennis for her first practice. pic.twitter.com/01B9I1wfFD— WTA Insider (@WTA_insider) 26 апреля 2017 г.
Тренировка прошла на корте в Штутгарте. В стартовом круге турнира в немецком городе 30-летняя россиянка сыграет против 34-летней итальянки Роберты Винчи.
В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. ITF дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершилась 26 апреля 2017 года, в связи с чем организаторы турнира в Штутгарте предоставили Шараповой wild card. Также специальное приглашение россиянке предоставили на турнире в Риме.
Россиянка является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров WTA, из них 35 - в одиночном разряде.