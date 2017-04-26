Шарапова провела первую тренировку на турнире WTA с момента дисквалификации

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова провела первую официальную тренировку в рамках турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) или Международной теннисной федерации (ITF) с момента дисквалификации. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Maria Sharapova takes the court @PorscheTennis for her first practice. pic.twitter.com/01B9I1wfFD — WTA Insider (@WTA_insider) 26 апреля 2017 г.

Тренировка прошла на корте в Штутгарте. В стартовом круге турнира в немецком городе 30-летняя россиянка сыграет против 34-летней итальянки Роберты Винчи.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. ITF дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершилась 26 апреля 2017 года, в связи с чем организаторы турнира в Штутгарте предоставили Шараповой wild card. Также специальное приглашение россиянке предоставили на турнире в Риме.

Россиянка является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров WTA, из них 35 - в одиночном разряде.