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Шарапова сыграет с Винчи в Штутгарте при заполненных трибунах

Спорт
26 апреля, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Билетов уже давно нет, их раскупили задолго до матча
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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/LYNN BO BO

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова при заполненных трибунах проведет свой первый матч после дисквалификации против итальянки Роберты Винчи, билеты на игру были проданы задолго до 26 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира в Штутгарте, где пройдет матч.

"Билетов уже давно нет, их раскупили задолго до матча. Категории билетов предусматривают посещение целого дня турнира, но матч Шарапова - Винчи абсолютно точно пройдет при аншлаге", - сказал собеседник агентства.

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Дисквалификация Шараповой, которая длилась 15 месяцев, завершится 26 апреля. Организаторы турнира в Штутгарте предоставили теннисистке wild card (специальное приглашение).

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев - начиная с 26 января 2016 года.

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет 710,9 тыс. долларов. Матчи проходят на грунте.

Вместимость "Порше-арены", где будут проходить матчи турнира, составляет 4,2 тыс. человек.

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