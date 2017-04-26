Шарапова сыграет с Винчи в Штутгарте при заполненных трибунах

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова при заполненных трибунах проведет свой первый матч после дисквалификации против итальянки Роберты Винчи, билеты на игру были проданы задолго до 26 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира в Штутгарте, где пройдет матч.

"Билетов уже давно нет, их раскупили задолго до матча. Категории билетов предусматривают посещение целого дня турнира, но матч Шарапова - Винчи абсолютно точно пройдет при аншлаге", - сказал собеседник агентства.

Дисквалификация Шараповой, которая длилась 15 месяцев, завершится 26 апреля. Организаторы турнира в Штутгарте предоставили теннисистке wild card (специальное приглашение).

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев - начиная с 26 января 2016 года.

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет 710,9 тыс. долларов. Матчи проходят на грунте.

Вместимость "Порше-арены", где будут проходить матчи турнира, составляет 4,2 тыс. человек.