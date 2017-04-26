Вне большого тенниса: жизнь Марии Шараповой во время дисквалификации

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26 апреля заканчивается дисквалификация российской теннисистки Марии Шараповой. Она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой wild card. Соперницей россиянки в первом круге станет итальянская спортсменка Роберта Винчи.
В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что провалила допинг-тест: в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество — мельдоний. В июне Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала ее на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.
ТАСС собрал информацию о жизни спортсменки вне большого тенниса.
Андрей Михайлов