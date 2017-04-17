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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова представила обложку своей автобиографии, которая называется Unstoppable. My Life So Far ("Непобедимая. История моей жизни"). Фотографию обложки Шарапова опубликовала на своей официальной странице в Twitter.
"Очень рада представить вам обложку к "Непобедимой", биографии, над которой я работала весь год", - написала Шарапова.
Книга на английском языке выйдет 12 сентября, но уже сейчас доступна для предварительного заказа.
Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.
Россиянка является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), из них 35 - в одиночном разряде.
I’m so excited to show you the cover for UNSTOPPABLE, the memoir I’ve been working on for the past year! Out 9/12.https://t.co/JrLqO5bod7 pic.twitter.com/Na2ghSBeoD— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 17 апреля 2017 г.