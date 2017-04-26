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Грасия: футболисты "Рубина", пропустив гол от "Терека", не смогли переломить себя

Спорт
26 апреля, 22:21 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, апреля. /ТАСС
Казанский клуб уступил со счетом 0:1
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КАЗАНЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Футболисты "Рубина" не смогли переломить себя после того, как пропустили гол от "Терека". Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия.

"Рубин" дома проиграл "Тереку" со счетом 0:1 в матче 25-го тура чемпионата России. Мяч на 44-й минуте забил Аблайе Мбенге.

"Были подходы к воротам, но их было недостаточно; после того, как пропустили гол, не смогли переломить себя. Постарались войти в игру агрессивно, открыть счет. Это не удалось сделать, соперник в одной из первых атак забил мяч. Мы пытались исправить ситуацию, но время играло против нас", - сообщил Грасия, добавив, что футболисты "Рубина" допускали ошибки и действовали не на самых высоких скоростях.

"В этой части сезона многие команды испытывают проблемы с травмами, это связано с усталостью. Мы пытались освежить состав, ввели новых игроков, но это не помогло", - сказал испанский специалист.

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