Квят: команда "Формулы-1" "Торо Россо" прибавляет с каждой гонкой

СОЧИ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" с каждым этапом прибавляет и имеет хорошие перспективы в Кубке конструкторов. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал российский пилот команды Даниил Квят.

В нынешнем сезоне "Торо Россо" набрала 12 очков после трех этапов и занимает шестое место в Кубке конструкторов.

"Было здорово финишировать в очках в Австралии (девятое место), - сказал Квят. - Следующие два этапа (в Китае и Бахрейне) получились для нас неудачными. Но команда работает хорошо, с каждым этапом мы прибавляем. Главное, что у нас есть перспективы, нужно продолжать работать".

Гонщик отметил, что он не чувствует давления перед стартом Гран-при России.

"Давления не испытываю, выступаю четвертый год подряд здесь - привык ко всему, - отметил Квят. - В гонке все будет зависеть от команды, от каждого члена "Торо Россо", от настройки машины".

Следующий этап пройдет в России с 28 по 30 апреля.