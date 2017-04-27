Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Квят: команда "Формулы-1" "Торо Россо" прибавляет с каждой гонкой

Спорт
27 апреля, 15:22 дата обновления: 27 апреля, 15:29 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Гонщик отметил, что он не чувствует давления перед стартом Гран-при России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Даниил Квят

Даниил Квят

© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" с каждым этапом прибавляет и имеет хорошие перспективы в Кубке конструкторов. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал российский пилот команды Даниил Квят.

В нынешнем сезоне "Торо Россо" набрала 12 очков после трех этапов и занимает шестое место в Кубке конструкторов.

Смотрите также
Даниил Квят

Гонщик "Формулы-1" Квят рассчитывает на полные трибуны на Гран-при России

"Было здорово финишировать в очках в Австралии (девятое место), - сказал Квят. - Следующие два этапа (в Китае и Бахрейне) получились для нас неудачными. Но команда работает хорошо, с каждым этапом мы прибавляем. Главное, что у нас есть перспективы, нужно продолжать работать".

Гонщик отметил, что он не чувствует давления перед стартом Гран-при России.

"Давления не испытываю, выступаю четвертый год подряд здесь - привык ко всему, - отметил Квят. - В гонке все будет зависеть от команды, от каждого члена "Торо Россо", от настройки машины".

Следующий этап пройдет в России с 28 по 30 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1 Гран-при России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с транспортным судном
2
Исследовательское судно ЧФ РФ затонуло в Черном море после столкновения у пролива Босфор
3
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
4
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
5
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
6
Космический аппарат Cassini начал изучение пространства между Сатурном и его кольцами
7
"Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама