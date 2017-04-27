Квят: команда "Формулы-1" "Торо Россо" прибавляет с каждой гонкой

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Квят: команда "Формулы-1" "Торо Россо" прибавляет с каждой гонкойСпорт 27 апреля, 15:22
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СОЧИ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" с каждым этапом прибавляет и имеет хорошие перспективы в Кубке конструкторов. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал российский пилот команды Даниил Квят.
В нынешнем сезоне "Торо Россо" набрала 12 очков после трех этапов и занимает шестое место в Кубке конструкторов.
"Было здорово финишировать в очках в Австралии (девятое место), - сказал Квят. - Следующие два этапа (в Китае и Бахрейне) получились для нас неудачными. Но команда работает хорошо, с каждым этапом мы прибавляем. Главное, что у нас есть перспективы, нужно продолжать работать".
Гонщик отметил, что он не чувствует давления перед стартом Гран-при России.
"Давления не испытываю, выступаю четвертый год подряд здесь - привык ко всему, - отметил Квят. - В гонке все будет зависеть от команды, от каждого члена "Торо Россо", от настройки машины".
Следующий этап пройдет в России с 28 по 30 апреля.