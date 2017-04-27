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Экспертный совет Минспорта удовлетворен выступлением бобслеистов и скелетонистов в сезоне

Спорт
27 апреля, 17:08 дата обновления: 27 апреля, 17:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Президент федерации Александр Зубков заявил, что совет отметил хорошие результаты команды на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане

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Александр Зубков

Александр Зубков

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Экспертный совет Министерства спорта РФ поставил удовлетворительную оценку работе Федерации бобслея России в минувшем сезоне. Об этом сообщил ТАСС президент федерации Александр Зубков.

"Нам сегодня была поставлена оценка "удовлетворительно", - отметил Зубков. - У нас были скачки в результатах, но в целом наблюдалась положительная динамика, а выступление женской команды, сумевшей впервые в истории российского бобслея войти в число призеров чемпионата Европы, было отмечено особо. Также отметили хорошие результаты, которые команда показала на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане, где пройдут Олимпийские игры. Тот этап доказал, что мы будем бороться там за олимпийские медали и входим в число мировых лидеров".

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На чемпионате Европы 2017 года, который проходил в середине января в немецком Винтерберге, Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова заняли второе место.

"Был отмечен прогресс команды по сравнению с предыдущим сезоном, - продолжил главный тренер сборной. - Речь идет прежде всего о бобслее. В двойках у пилотов Касьянова, Стульнева и Андрианова наблюдается положительная тенденция. Про успех женщин на чемпионате Европы я уже сказал ранее. Более того, на одном из этапов Кубка мира наши спортсменки впервые в истории российского бобслея вошли двумя экипажами в топ-6".

Зубков считает, что тренерским штабом в минувшем сезоне была проведена плодотворная работа. "Мы знаем, что сезон был очень тяжелым, все эти отстранения, возвращения на команде не могли не отразиться, - заметил собеседник агентства. - Но тренеры и персонал сумели справиться с этими проблемами, а спортсмены показали достойные результаты. А на наше выступление на чемпионате мира в Кенигзее повлияли не совсем спортивные факторы".

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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