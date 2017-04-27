Эксперт: отсутствие Серены Уильямс прибавит Марии Шараповой оптимизма

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МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Отсутствие американки Серены Уильямс, которая объявила о своей беременности, на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) добавит россиянке Марии Шараповой оптимизма в борьбе за титулы. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.
Уильямс 20 апреля объявила о том, что приостанавливает карьеру из-за беременности.
"Маша постепенно находит игру, хотя ей будет тяжело, особенно на грунтовых турнирах, но к Уимблдону будет полегче. Отсутствие Серены Уильямс вдохнет в Машу оптимизма и надежд, но у Шараповой мало времени для выхода на максимум к Roland Garros, это испытание, через которое ей нужно пройти. Шарапова пока тяжеловата на корте, она играет где-то на 70 процентов. Но, несомненно, будет набирать форму, время работает на нее", - отметил Янчук.
В четверг Шарапова в матче второго круга турнира WTA в немецком Штутгарте обыграла соотечественницу Екатерину Макарову в двух сетах (7:5, 6:1) и вышла в четвертьфинал соревнований. Для Шараповой данный турнир стал первым после отбывания 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.