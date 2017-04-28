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Голы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от проигрыша "Питтсбургу" в матче плей-офф

Спорт
28 апреля, 5:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

"Питтсбург" победил в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 3:2 и повел в серии до четырех побед

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. "Питтсбург" победил "Вашингтон" со счетом 3:2 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Вашингтоне, российские хоккеисты хозяев Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились заброшенными шайбами.

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Овечкин забросил шайбу на 39-й минуте матча, Кузнецов - на 49-й. В составе "Питтсбурга" дубль оформил капитан Сидни Кросби, победный гол на счету Нико Бонино (53-я минута). Кросби забросил две шайбы за 52 секунды в самом начале второго периода.

Капитан "Вашингтона" сыграл в матче 18 минут 22 секунды, нанес три броска, провел шесть силовых приемов и забросил свою четвертую шайбу в семи матчах текущего плей-офф. Кузнецов забросил вторую шайбу в плей-офф, проведя на площадке 18 минут 12 секунд (4 броска, 3 силовых приема). Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями за 19 минут 42 секунды на площадке (1 бросок, 2 силовых приема).

Шайба Овечкина.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин впервые в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли не смог набрать баллы за результативность, проведя на площадке 17 минут 41 секунду.

Лучшим игроком встречи был признан Бонино, второй звездой стал Кросби, третьей - Овечкин.

Счет в серии второго раунда до четырех побед стал 1-0 в пользу "Питтсбурга". Второй матч между командами состоится в Вашингтоне в ночь на воскресенье.

Шайба Кузнецова.

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