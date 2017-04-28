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Капитан сборной Румынии по теннису извинился за слова в адрес Серены Уильямс

Спорт
28 апреля, 10:41 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов

Международная федерация тенниса опубликовала сообщение, в котором указывалось, что Илие Нэстасе был удален с арены после нескольких инцидентов и "за неспортивное поведение"

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Серена Уильямс

Серена Уильямс

© EPA/MARK R. CRISTINO

БУХАРЕСТ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Бывший теннисист Илие Нэстасе, который является неиграющим капитаном румынской теннисной команды в турнире на Кубок Федерации, принес извинения за свое поведение в ходе матча с командой Великобритании 22-23 апреля в Мамае (Румыния) и за слова, сказанные в адрес Серены Уильямс, однако считает реакцию прессы преувеличенной.

Извинения бывшего чемпиона

"Мои высказывания на матче Кубка Федерации справедливо вызвали споры и огорчение среди публики, прессы и в мире белого спорта, - написал он на своей странице в Facebook. - Не буду пытаться защищать эти слова, но заверяю, что за ними было только мое желание защитить интересы румынской команды и румынского тенниса". Нэстасе все же уточнил, что британская теннисистка Йоханна Конта не имела права обращаться к арбитру, и что он не понимает, почему матч был прерван.

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Относительно инцидента с Сереной Уильямс бывший теннисист написал: "Знаю, что ничто не может оправдать мои слова, - ни напряженность матча, ни нонконформистское поведение, которым я известен, ни злосчастная эскалация ситуации. Но моя жизнь посвящена теннису и его публике, и я прошу принять, насколько это возможно, мои извинения".

Что произошло в Мамае?

На пресс-конференции перед матчем Нэстасе был задан вопрос, какого он мнения о беременности Серены Уильямс. "Посмотрим, какого цвета будет ребенок. Наверное, молочный шоколад", - услышали журналисты. В ходе второго инцидента Нэстасе вступил в пререкания с арбитром, после чего был выдворен со спортивной арены.

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала сообщение, в котором указывалось, что Нэстасе был удален с арены после нескольких инцидентов и "за неспортивное поведение". Согласно британской прессе, бывший чемпион оскорбил арбитра, капитана британской команды и британскую теннисистку.

Команда Румынии победила в этой встрече сборную Великобритании с общим счетом 3-1.

Уильямс и Нэстасе

За свою карьеру Уильямс выиграла 23 турнира "Большого шлема". В настоящее время она занимает первое место в классификации WTA.

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Уильямс назвала высказывание Нэстасе "расистским" и "сексистским". "Я разочарована тем, что мы живем в обществе, в котором такие люди, как Илие Нэстасе могут делать расистские комментарии в мой адрес и в адрес моего еще нерожденного ребенка или сексистские комментарии по отношению к моим коллегам", - написала она в своем аккаунте в "Инстаграмме".

Нэстасе, завершивший карьеру в 1985 году, выиграл два турнира "Большого шлема" - открытый чемпионат США в 1972 году и Уимблдонский турнир в 1973 году, а также три турнира "Большого шлема" в парном разряде. Он стал первым теннисистом, которому в 1973 году был присвоен титул первой ракетки мира, который он сохранял в течение 40 недель. Он входит в Международный зал теннисной славы.

Вручая бывшему теннисисту в прошлом году по случаю 70-летия национальный орден Звезда Румынии, президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что Нэстасе "был идолом его поколения".

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