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Париж примет чемпионат Европы по легкой атлетике в 2020 году

Спорт
28 апреля, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Турнир пройдет с 26 по 30 августа

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Совет Европейской легкоатлетической ассоциации утвердил Париж в роли города-организатора чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Турнир пройдет с 26 по 30 августа. В 2018 году турнир пройдет в Берлине с 7 по 12 августа.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова. Тем не менее, российские атлеты не получат право выступить на командном чемпионате Европы во французском Лилле текущего года.

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