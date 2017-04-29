Зарядка для глаз и миллионные гонорары: что нужно знать о киберспорте

Ровно год назад киберспорт был официально признан видом спорта. С тех пор звание мастера спорта могут получить не только бегуны, футболисты, хоккеисты и другие "классические" спортсмены, но и те, кто играет на компьютере.

Почему киберспорт — это действительно спорт, сколько зарабатывают киберспортсмены, каков их образ жизни, есть ли у них специальные диеты и какие игры самые популярные, ТАСС рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Почему киберспорт можно считать спортом?

Смысл такой, что киберспорт — это не соревнование человека с компьютером. Это соревнование двух людей или двух команд, интеллектуальное состязание, а компьютер здесь выступает лишь в качестве средства.

Кроме всего прочего, есть определение спорта в целом, под которое киберспорт полностью подходит, потому что ключевым для нас является возможность совершенствования через систему соответствующих тренировок.

Мы создали лабораторию, в которой изучали воздействие компьютерного спорта на человека. Проводили тесты по физиологии, обвешивали играющих ребят датчиками, снимали много различных показаний до соревнований, во время и после, смотрели, какие изменения с ними происходят.

Организм человека во время финальной стадии турнира мобилизуется так же, как во время забега на стометровку: идет огромный выброс гормонов, учащается сердцебиение, игрок полностью напряжен и сконцентрирован.

Каков образ жизни у киберспортсменов?

Профессиональные киберспортсмены серьезно следят за своей физической формой и отдельно — за здоровьем глаз. Они занимаются зарядкой для глаз; знают, как оборудовать свое место, какой и на каком расстоянии поставить монитор; какой должна быть осанка — все это стандартная техника безопасности. Если мы говорим про физическую подготовку, то они занимаются фитнесом.

Существует ли специальная диета для киберспортсменов?

Сейчас диетологи действительно пытаются разработать правильные пищевые добавки. Есть и специальные тренинги, которые помогают увеличить концентрацию, реакцию и прочее. Но все это находится в достаточно зачаточном состоянии. И профессиональные спортивные психологи только начинают появляться в киберспорте.

Сколько времени уделяется тренировкам за компьютером?

Оптимальное время тренировки — не более пяти-шести часов. Больше — во вред игроку. Перед турниром делается "рывок": тренировки занимают по восемь-девять часов. Последние день-два до самих соревнований спортсмен отдыхает.

Профессиональные команды выработали полноценные программы тренировок. У них есть теоретические занятия, практическая часть, анализ ошибок и элементы отдыха. И наши социологические исследования показали — те люди, которые пытаются заниматься киберспортом именно как спортом, проводят примерно в два раза меньше времени за компьютером, чем те, которые просто играют.

YouTube/Федерация компьютерного спорта России

Каков средний возраст людей, занимающихся компьютерным спортом?

Это зависит от дисциплины. Например, нужна ли в ней сверхскоростная реакция или нет. Там, где фактор реакции является ключевым, — это спорт молодых, а в 25 лет уже наступает "спортивная старость". В таких дисциплинах игрок выходит на пик формы в районе 19–20 лет. Но в любом случае есть свои исключения, когда и игроки старше 30 лет выступают очень хорошо.

В других дисциплинах, например в спортивных головоломках, где скорость реакции не очень важна, а на первый план выходит психология, средний возраст составляет уже 32 года.

Если говорить о сегодняшнем дне, то я рекомендовал бы начать заниматься лет с 14. Лично я рассчитываю, что лет через пять можно будет предложить хорошую программу обучения детей уже с младшего школьного возраста.

Но надо сразу оговориться, что речь не идет ни о каких шутерах, файтингах и ни о каком насилии. Речь идет о тех играх, которые будут соответствовать букве закона о защите детей от информации, способной причинить вред их психике и здоровью.

Какая техника нужна, чтобы играть хорошо?

Можно назвать это джентльменским набором. Во-первых, это мышка, которая подбирается по индивидуальным параметрам руки и соответствует динамике, манере игры. К ней обязательно нужен дополнительный девайс — коврик. С любительской точки зрения может показаться неважным, какой он будет, что они не отличаются, но на самом деле это не так.

Есть такой показатель — количество действий в минуту (APM, actions per minute на профессиональном сленге). И он очень сильно зависит как от самой мыши, так и от покрытия коврика, по которому она движется, от качества клавиатуры и т.д.

Если обычный человек сядет поиграть, то он совершит порядка 100 действий в минуту. У полупрофессионала эта цифра подходит к 200, а у профессионала составит около 500.

Также можно использовать специальный держатель провода для мышки, чтобы он двигался под определенным углом и с определенной скоростью. Беспроводные мышки же пока не получили такого распространения, как проводные.

Дальше идет клавиатура; они бывают абсолютно разных форм, с разной степенью нажатия. Дополняется это все специальными наушниками с гарнитурой, чтобы можно было общаться внутри команды. Ну и самое главное — это компьютер. На соревнованиях они предоставляются организаторами. Наша федерация на своих турнирах обеспечивает всем абсолютно одинаковые компьютеры, чтобы все игроки находились в равном положении.

Сколько в среднем стоит джентльменский набор киберспортсмена?

Как и в любом другом направлении, есть доплата за бренд. Можно купить дорогой, и он будет на 10% лучше, чем небрендированный аналог при колоссальной разнице в цене. Если говорить о не самом дорогом варианте, то можно уложиться в 75 тысяч рублей — это по минимуму. А предела совершенству нет.

Какие игры входят в официальный реестр киберспорта?

Далеко не все игры имеют отношение к компьютерному спорту — для этого игра должна обладать соревновательным элементом, быть короткосессионной, бессюжетной и обеспечивать равные условия для соревнующихся игроков. Еще нужно учитывать, что конкретные игры, например Dota 2, StarCraft и прочие, имеют своих владельцев, это коммерческий продукт. Мы не можем признать дисциплиной спорта компьютерную игру, которая кому-то принадлежит, поэтому они становятся видами программы внутри признанных дисциплин.

В России официально признаны четыре дисциплины: соревновательные головоломки, стратегия в реальном времени, боевая арена и технический симулятор. Мы подавали заявку еще на несколько дисциплин — файтинги и шутеры, но пока их не признали по причине того, что, по мнению комиссии, в этих играх слишком высокий уровень агрессии.

Мы пытались доказать, что у человека во время игры в файтинг вовсе не происходит выплеск агрессии. Сейчас на эту тему мы готовим круглый стол, по результатам которого представим на комиссии в Министерстве спорта доказательства, что эти игры неопасны для психики.

Насколько популярны спортивные симуляторы на фоне остальных игр?

Если смотреть по количеству участников, то даже 1% не наберется. А если брать количество зрителей, то около 5% от всех болельщиков. Связано это с тем, что на нашей территории не очень развиты приставки, людям больше по вкусу компьютеры. А те же футбольные игры больше популярны именно на консолях.

Если брать мировую арену, то там процент повыше, но все зависит от конкретной страны. Вообще самая популярная игра в мире — League of Legends. Но если посмотреть отдельно на Россию или Китай, то тут популярнее Dota 2. Так сложилось исторически. Мы развиваем обе эти игры и стараемся сделать так, чтобы они были одинаково популярны на соревнованиях.

YouTube/Федерация компьютерного спорта России

Где в России проводятся турниры?

18 мая в Москве откроется Yota Arena. На ней с 26 по 28 мая пройдет финал Кубка России по киберспорту. Это будет прекрасно оборудованное сооружение с лаунж-зонами, студией аналитики. В ней смогут проводить тренировочные сборы одновременно несколько команд.

Также в ней заработает магазин девайсов, где можно приобрести современную экипировку киберспортсмена и атрибутику болельщиков. Будут и зоны виртуальной реальности, консольных игр, кафе разного уровня.

То есть создается полный набор для того, чтобы эта площадка стала культовым местом. На ней будут проходить все самые интересные наши события: Кубок и чемпионат России, мероприятия Студенческой лиги и масса других наших активностей.

Но эта арена не принадлежит федерации, ее строят наши партнеры. А мы в числе других представителей киберспортивной индустрии собираемся наполнять ее нашими событиями.

Строить объекты такого масштаба в регионах России не планируется, но уже существуют арены поменьше. Например, в Калининграде есть очень хорошая киберспортивная площадка "База". Тоже со сценой, зрительскими местами, хорошей акустикой.

Насколько велики гонорары киберспортсменов?

Турнир The International привел к переломному моменту в развитии киберспорта в мире. На первых соревнованиях в 2011 году призовой фонд составил около 1,5 миллионов долларов. А в 2016 году — уже 20 миллионов долларов.

Самое интересное, что большая часть призового фонда — это "взносы" болельщиков. В игре предусмотрена возможность, если очень утрировать, купить виртуальный флажок, которым человек может размахивать на виртуальной трибуне. Процент с каждой продажи условного флажка идет в призовой фонд турнира. Ни в одном другом виде спорта болельщики не влияют настолько на итоговую сумму призовых.

Сколько получают на российских турнирах?

Призовой фонд Кубка России прошлого года составил 5,5 миллионов рублей, а Всероссийской киберспортивной студенческой лиги — 7 миллионов. Аналогичный призовой фонд — 7 миллионов — разыгрывается и в ходе Кубка России этого года. Сейчас у нас также проводится онлайн-турнир, в котором ежемесячно разыгрывается десять тысяч долларов.

Если посмотреть на российские турниры серии Epicenter, которые проводят наши коллеги по киберспортивной отрасли среди сильнейших киберспортсменов планеты, то там призовой фонд каждого турнира — 500 тысяч долларов.

Но у профессиональных игроков доход идет не только от выигрыша призовых. Во-первых, уже появились хорошие спонсорские контракты. Во-вторых — зарплаты от киберспортивных команд, за которые игроки выступают. Начинающие команды платят своим игрокам несколько сотен долларов, уже состоявшиеся и успешные организации — десятки тысяч долларов ежемесячно.

YouTube/Epicenter gg

Есть ли рейтинг стран наподобие футбольного?

Есть. По данным Международной федерации киберспорта, мы входим в число десяти лучших сборных в общем зачете. Первое место, безусловно, занимает Южная Корея, все остальные места находятся в постоянной динамике, хороший рост показывает, например, Китай.

Во многом результаты стран зависят от внутренних инвестиций в развитие нашего вида спорта. Например, в том же Китае только на государственном уровне, без учета частных инвесторов и спонсоров, на киберспорт выделяется порядка 2 миллиардов долларов.

Знаком качества российских игроков является то, что их постоянно пытаются перекупить иностранцы, и все чаще они выступают в качестве легионеров.

Возможно ли включение киберспорта в программу Олимпийских игр?

Скажу так: все предпосылки к этому есть. Например, в программу Азиатских игр этого года, которые проводятся под эгидой Олимпийского совета Азии и регулируются надзором Международного олимпийского комитета, киберспорт уже входит.

Павел Гуревич