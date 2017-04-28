Эксперт: Василевский останется основным вратарем сборной России по хоккею

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Андрей Василевский останется основным голкипером команды, несмотря на поражение от сборной Швеции. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион России, серебряный призер чемпионата мира, бывший защитник Александр Гуськов.

Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 3:4 в первом матче Чешских хоккейных игр - заключительного этапа Евротура. Победную шайбу шведы забросили в овертайме. Встреча была вынесенной и прошла в Стокгольме.

"Не могу сказать, что Василевский сыграл плохо, пропущенные шайбы были следствием того, что игроки шведов постоянно мешали нашему вратарю на пятаке и наш голкипер не имел достаточного обзора. Это его первая игра, тут следует говорить об адаптации к большим площадкам. Игра на площадках стандарта НХЛ сильно отличается и, я думаю, что Василевский сделал для себя правильные выводы и впредь будет сильнее. Он остается кандидатом номер один на пост основного вратаря сборной", - сказал Гуськов.

"Сборная Швеции очень неуступчивая команда, хорошо чувствующая себя владея шайбой. В первых двух периодах наши хоккеисты заставляли шведов играть без шайбы и оставлять свободные зоны для наших нападающих. В третьем периоде появилась некая расслабленность, наши дали возможность шведам играть в комбинационный хоккей, а шведам нет равных в этом компоненте игры, что сказалось на итоговом результате", - отметил эксперт.

Все шайбы сборной России в матче со шведами были заброшены при участии тройки Сергей Мозякин - Владимир Ткачев - Сергей Плотников.

"Мозякин провел хороший матч, что и следовало ожидать, учитывая, как он провел сезон в КХЛ. Видно хорошее сочетание с Ткачевым и Плотниковым, на чемпионате мира эта тройка может принести нам много пользы. Мы хорошо играли в первых двух периодах, видны хорошие взаимодействия в звеньях, нацеленность на ворота и желание игроков. Надо убрать ошибки, которые были, и смотреть вперед только с позитивом", - сказал Гуськов.

Сборная России досрочно обеспечила себе победу в Евротуре в феврале. Оставшиеся два матча команды на Чешских хоккейных играх пройдут в городе Ческе-Будеевице. В субботу россияне встретятся с финнами, а в воскресенье - с чехами.