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Эксперт: Василевский останется основным вратарем сборной России по хоккею

Спорт
28 апреля, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 3:4 в первом матче Чешских хоккейных игр - заключительного этапа Евротура

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Андрей Василевский

Андрей Василевский

© ТАСС/Артем Коротаев

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Андрей Василевский останется основным голкипером команды, несмотря на поражение от сборной Швеции. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион России, серебряный призер чемпионата мира, бывший защитник Александр Гуськов.

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Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 3:4 в первом матче Чешских хоккейных игр - заключительного этапа Евротура. Победную шайбу шведы забросили в овертайме. Встреча была вынесенной и прошла в Стокгольме.

"Не могу сказать, что Василевский сыграл плохо, пропущенные шайбы были следствием того, что игроки шведов постоянно мешали нашему вратарю на пятаке и наш голкипер не имел достаточного обзора. Это его первая игра, тут следует говорить об адаптации к большим площадкам. Игра на площадках стандарта НХЛ сильно отличается и, я думаю, что Василевский сделал для себя правильные выводы и впредь будет сильнее. Он остается кандидатом номер один на пост основного вратаря сборной", - сказал Гуськов.

"Сборная Швеции очень неуступчивая команда, хорошо чувствующая себя владея шайбой. В первых двух периодах наши хоккеисты заставляли шведов играть без шайбы и оставлять свободные зоны для наших нападающих. В третьем периоде появилась некая расслабленность, наши дали возможность шведам играть в комбинационный хоккей, а шведам нет равных в этом компоненте игры, что сказалось на итоговом результате", - отметил эксперт.

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Все шайбы сборной России в матче со шведами были заброшены при участии тройки Сергей Мозякин - Владимир Ткачев - Сергей Плотников.

"Мозякин провел хороший матч, что и следовало ожидать, учитывая, как он провел сезон в КХЛ. Видно хорошее сочетание с Ткачевым и Плотниковым, на чемпионате мира эта тройка может принести нам много пользы. Мы хорошо играли в первых двух периодах, видны хорошие взаимодействия в звеньях, нацеленность на ворота и желание игроков. Надо убрать ошибки, которые были, и смотреть вперед только с позитивом", - сказал Гуськов.

Сборная России досрочно обеспечила себе победу в Евротуре в феврале. Оставшиеся два матча команды на Чешских хоккейных играх пройдут в городе Ческе-Будеевице. В субботу россияне встретятся с финнами, а в воскресенье - с чехами.

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