Тест на прочность: сборная России по хоккею уступила шведам в матче Еврохоккейтура

СТОКГОЛЬМ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в вынесенном матче Евротура, но при этом показала достойную игру. По оценкам игроков и тренеров, команде необходимо наладить игру в меньшинстве.

Встреча состоялась в четверг в Стокгольме на арене "Ховет" и завершилась победой местной команды в овертайме со счетом 4:3.

Предматчевые расклады

Сборная России досрочно обеспечила себе победу в Евротуре, поэтому заключительный этап соревнований не носит для подопечных Олега Знарка турнирный характер. Скорее тренерский штаб команды рассматривает Чешские хоккейные игры как заключительный этап подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

У сборной Швеции подобрался наиболее грозный состав за последние годы - в расположение команды приехали сразу 10 игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Перед матчем тренеры и игроки россиян сошлись во мнении, что данная встреча станет хорошей проверкой на прочность для команды. Дополнительный интерес игре придавал тот факт, что сборные Швеции и России сыграют в матче-открытии чемпионата мира.

В заявке российской команды на матч не оказалось голкипера Андрея Кареева, защитника Андрея Зубарева, форвардов Евгения Дадонова, Вадима Шипачева и Анатолия Голышева. Еще накануне стало известно, что Зубарев и Дадонов получили повреждения. И если травма последнего носит незначительный характер, то повреждение Зубарева оказалось серьезным и он покинул и расположение команды. Его заменит защитник ЦСКА Михаил Науменков, который присоединится к команде на играх в Чехии.

Место в воротах сборной России ожидаемо занял голкипер клуба НХЛ "Тампа-Бэй" Андрей Василевский, который должен стать первым номером команды на чемпионате мира.

День Ткачева и Мозякина

Команды обоюдно остро начали встречу в скоростной и агрессивной манере. На 8-й минуте встречи счет открыла сборная России. Кто стал автором гола разобраться трудно даже после просмотра повтора. Официальный протокол гласит, что гол записан на Сергея Мозякина с передачи Владимира Ткачева.

В концовке стартового периода россияне увеличили преимущество. Заброшенной шайбой отметился защитник Виктор Антипин, которому ассистировали все те же Ткачев и Мозякин.

Очередную голевую передачу форвард "Ак Барса" записал на свой счет, когда в большинстве отдал пас на пустые ворота Мозякину. Из такой ситуации нападающий "Магнитки" промахнуться не мог. За четыре минуты до этого события распечатать ворота Василевского сумели шведы. Элиас Линдхольм удачно подставил клюшку после броска Калле Розена.

Заключительный период матча прошел в равной борьбе. Тем не менее, шведам удалось забросить две шайбы и оба раза это случилось в большинстве. Сначала шайбу оформил защитник Джон Клингберг после удаления Андрея Миронова, затем отличился Линус Умарк, когда свое наказание отбывал Иван Телегин.

Развязка матча наступила в овертайме. Удачно на добивании сыграл шведский форвард Габриэль Ландеског.

Причины поражения

Главный тренер сборной России Олег Знарок остался доволен игрой команды, но указал на определенные недочеты в игре своих подопечных. "Не сказал бы, что нам не хватило сил, просто было два ненужных удаления. Неплохая игра была с нашей стороны. Что касается игры в меньшинстве, если пропустили, значит пока она не очень получается, мы работаем над этим. Если бы вбрасывания выигрывали, половины ошибок не было", - отметил он.

Специалист также положительно оценил игру звена, в котором выступали вместе Ткачев и лучший снайпер чемпионатов страны Мозякин.

Вратарь сборной России Василевский и форвард Валерий Ничушкин оценили игру команды. "Играли нормально, все-таки не новички приехали играть с нами - больше половины игроков из НХЛ. Хорошо подправили шайбу в ситуациях с первым и третьим пропущенными голами, при втором тоже хорошо попали. В целом мы хорошо играли, особенно в первой половине, во второй части немного сдали. Нужно меньшинство подтянуть", - сказал Василевский.

"Вообще, хорошая игра получилась - обе команды хорошо боролись, никто не хотел проигрывать. Мы провели блестяще первые два периода, практически не ошибались. В третьем периоде нас подвели удаления. В большинстве забили, в меньшинстве пропустили, так что есть над чем работать, для этого и играем эти матчи, чтобы подготовиться к чемпионату мира", - добавил Ничушкин.

Оставшиеся два матча сборной России на Чешских хоккейных играх пройдут в городе Ческе-Будеевице. В субботу россияне встретятся с финнами, а в воскресенье - с чехами.