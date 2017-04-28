Клуб КХЛ "Ак Барс" объявил о продлении контракта с тренером Билялетдиновым

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Ак Барс" продлил контракт с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне "Ак Барс" занял третье место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам регулярного чемпионата и дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл магнитогорскому "Металлургу" со счетом 0-4.

Билялетдинов возглавил "Ак Барс" в 2004 году. Под его руководством клуб стал чемпионом России в 2006 году и дважды обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). В 2011 году Билялетдинов был приглашен в сборную России, с которой выиграл чемпионат мира 2012 года, не потерпев ни единого поражения на турнире. В 2014 году возглавлял сборную России на Олимпийских играх в Сочи, после этого вернулся на должность главного тренера "Ак Барса".