Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира WTA в Штутгарте

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (ВТА) в Штутгарте (призовой фонд - более $700 тыс.). В матче 1/4 финала она обыграла Анетт Контавейт из Эстонии со счетом 6:3, 6:4.

Встреча, прошедшая на центральном корте "Порше-Арены", продолжалась 1 час 24 минуты.

В полуфинале соперницей Шараповой станет победительница встречи между француженкой Кристиной Младенович и испанкой Карлой Суарес-Наварро, их матч пройдет позже в пятницу.

Шарапова провела свой третий матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В среду 30-летняя россиянка в поединке первого круга победила итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3), а в четверг в 1/8 финала была сильнее соотечественницы Екатерины Макаровой (7:5, 6:1). Дисквалификация Шараповой завершилась 26 апреля, организаторы турнира серии "премьер" в Штутгарте предоставили россиянке специальное приглашение - wild card.

В Штутгарте теннисный турнир проводится с 2006 года (ранее теннисистки играли в пригороде - Фильдерштадте), Шарапова побеждала здесь рекордные три раза (2012, 2013, 2014). Два последних года победа доставалась нынешней первой "ракетке" турнира немке Ангелике Кербер.