Тарпищев: Шарапова - фанатично преданная теннису спортсменка и она вернется в элиту

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СОФИЯ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает Шарапову фанатично преданной теннису спортсменкой. В интервью Болгарскому национальному телевидению он назвал великолепными ее первые матчи после возвращения на корт.
"Мы всегда знали и ценили Машу Шарапову как фанатично преданного теннису спортсмена, она ничем себя не запятнала и достойно представляет весь наш спорт. То, что произошло, это, прежде всего, ошибка ее менеджера. Убежден, что вина ее лишь в том, что она невнимательно читала поступающие документы, но это не ее ошибка, точнее не только ее", - отметил Тарпищев.
"Ее возвращение отмечено игрой высокого уровня и его можно оценить как великолепное. Она отлично подавала, лучше чем обычно, очень хорошо передвигалась по корту. Меня даже удивила чистота исполнения, которую она демонстрировала. Однако я думаю, что ее возвращение в элиту мирового тенниса займет еще минимум полгода. Шарапова хочет вернуться в теннис высшего уровня, хочет играть на Олимпийских играх, она фанатично предана этой игре", - подчеркнул президент ФТР.
Шарапова после 15-месячной дисквалификации провела первые матчи на турнире Женской теннисной ассоциации в немецком Штутгарте, во встречах первого и второго раундов она обыграла итальянку Роберту Винчи и соотечественницу Екатерину Макарову.