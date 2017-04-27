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Шарапова заявила, что счастлива выйти в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте

Спорт
27 апреля, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

В четверг в матче второго раунда Шарапова обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 7:5, 6:1

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/RONALD WITTEK

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова заявила, что счастлива выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте (призовой фонд - более $700 тысяч). Об этом она рассказала во время послематчевого интервью на корте.

В четверг в матче второго раунда Шарапова обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 7:5, 6:1.

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"Мне нужно было пережить эмоции от первой победы и настроиться на сегодняшний матч, - сказала Шарапова. - Сегодня мне потребовалась максимальная концентрация для победы. Я очень счастлива пробиться в четвертьфинал".

Шарапова провела свой второй матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, которая завершилась 26 апреля. Организаторы турнира серии "премьер" в Штутгарте предоставили россиянке специальное приглашение (wild card).

"Тренировки и игра - совершенно разные вещи. Когда ты выходишь играть, то испытываешь совсем другие ощущения. Конечно, было очень трудно тренироваться, потому что отсутствовало понимание, для чего я это все делаю, и я не видела результата своих тренировок. Сейчас же я понимаю, что я уже сделала и что мне еще предстоит сделать в будущем", - добавила Шарапова.

В матче 1/4 финала соперницей Шараповой станет Анетт Контавейт из Эстонии. "В сетке турнира много теннисисток, с кем я раньше еще не играла, в их числе Контавейт. Но я надеюсь, что у нас получится отличный матч", - подытожила Шарапова.

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