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Квят: гонка Гран-при России будет сложной для "Торо Россо"

Спорт
28 апреля, 19:35 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Дмитрий Анзулис

В пятницу Квят в первой практике Гран-при России показал 11-й результат, во второй - 17-й

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Даниил Квят

Даниил Квят

© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Анзулис/. Команде чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" в гонке Гран-при России придется сложнее, чем на предыдущих трех этапах. Такое мнение журналистам высказал российский пилот коллектива Даниил Квят.

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В пятницу Квят в первой практике Гран-при России показал 11-й результат, во второй - 17-й.

"Нам есть, где прибавить, будем работать с инженерами, - сказал Квят. - Завтра во время третьей практики попробуем решить проблемы со скоростью. Нам нужно улучшить баланс машины".

"Если мы правильно сделаем работу, то попадание в третий сегмент квалификации будет возможным. Но нам придется очень сложно. Предстоящий этап будет самым сложным для команды на старте сезона", - добавил российский пилот.

Четвертый этап сезона "Формулы-1" проходит в Сочи с 28 по 30 апреля. В субботу пройдут третья свободная практика и квалификация. В воскресенье состоится гонка.

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