Квят: гонка Гран-при России будет сложной для "Торо Россо"

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СОЧИ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Анзулис/. Команде чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" в гонке Гран-при России придется сложнее, чем на предыдущих трех этапах. Такое мнение журналистам высказал российский пилот коллектива Даниил Квят.
В пятницу Квят в первой практике Гран-при России показал 11-й результат, во второй - 17-й.
"Нам есть, где прибавить, будем работать с инженерами, - сказал Квят. - Завтра во время третьей практики попробуем решить проблемы со скоростью. Нам нужно улучшить баланс машины".
"Если мы правильно сделаем работу, то попадание в третий сегмент квалификации будет возможным. Но нам придется очень сложно. Предстоящий этап будет самым сложным для команды на старте сезона", - добавил российский пилот.
Четвертый этап сезона "Формулы-1" проходит в Сочи с 28 по 30 апреля. В субботу пройдут третья свободная практика и квалификация. В воскресенье состоится гонка.