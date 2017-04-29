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ВТБ не будет сокращать спонсорство спортивных проектов из-за контракта с Гран-при России

Спорт
29 апреля, 11:47 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Группа ВТБ стала титульным партнером Гран-при России в феврале

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Василий Титов

Василий Титов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

СОЧИ, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Спонсорство российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" не повлияет на другие спортивные проекты банка ВТБ. Об этом ТАСС заявил первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Василий Титов.

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Василий Титов

ВТБ будет титульным спонсором Гран-при России на протяжении 9 лет

Группа ВТБ стала титульным партнером Гран-при России в феврале.

"Не страшно, что ВТБ спонсирует большое количество спорта. Мы же сократили (бюджет) футбольного клуба "Динамо" - надо было свои силы куда-то девать, - сказал Титов. - Надо понимать, что это все - наша социальная ответственность, позиционирование компании, поддерживающей самые яркие, социально значимые направления".

"В этом плане даже "Динамо" не является исключением, хотя там не очень хорошо все получилось, - продолжил собеседник агентства. - Но клуб все равно остается одной из самых ярких и интересных российских команд. "Формула" же - это уникальное явление. Не только для России, но и мира".

Гонка Гран-при России пройдет в Сочи в воскресенье.

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