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Временные трибуны на стадионе "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедераций

Спорт
29 апреля, 13:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

На чемпионат мира решения еще нет

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Стадион "Фишт"

Стадион "Фишт"

© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Временные трибуны сочинского стадиона "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедераций по футболу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин.

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"Приняли решение, что на Кубке конфедераций частично трибуны будут закрыты, маленькая часть. На чемпионат мира решения еще нет. Это не сильно затронет вместимость, чуть больше тысячи мест", - сказал он.

Стадион "Фишт" вмещает 48,4 тысячи зрителей. Временные трибуны на арене были установлены для увеличения вместимости при проведении матчей Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018. В некоторых СМИ появились вопросы по безопасности этих трибун. Стадион примет матчи Кубка конфедераций, который состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года, и чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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