Временные трибуны на стадионе "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедераций

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Временные трибуны сочинского стадиона "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедераций по футболу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин.

"Приняли решение, что на Кубке конфедераций частично трибуны будут закрыты, маленькая часть. На чемпионат мира решения еще нет. Это не сильно затронет вместимость, чуть больше тысячи мест", - сказал он.

Стадион "Фишт" вмещает 48,4 тысячи зрителей. Временные трибуны на арене были установлены для увеличения вместимости при проведении матчей Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018. В некоторых СМИ появились вопросы по безопасности этих трибун. Стадион примет матчи Кубка конфедераций, который состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года, и чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.