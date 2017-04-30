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"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России

Спорт
30 апреля, 19:13 дата обновления: 30 апреля, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых

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© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
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© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал гостевую победу над столичным ЦСКА со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве на "Арене ЦСКА".

В составе красно-белых мячи забили Луис Адриано (31-я минута) и Денис Глушаков (51). У армейцев отличился Алексей Березуцкий (45).

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"Спартак" набрал 60 очков и гарантировал себе место в тройке лучших команд по итогам чемпионата. За четыре тура до конца первенства красно-белые лидируют и опережают идущий четвертым "Краснодар" (игра в запасе) на 16 очков, в оставшихся пяти матчах краснодарцы смогут набрать максимум 15 баллов.

ЦСКА проиграл в чемпионате впервые с 29 октября 2016 года, тогда армейцы в матче 12-го тура в гостях уступили также "Спартаку" (1:3). В последний раз "Спартак" дважды за сезон обыгрывал ЦСКА в 1999 году. В том сезоне красно-белые на домашней арене победили со счетом 1:0, а на выезде - 4:0.

Кроме того, это поражение стало первым для ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко и первым - на новом стадионе. Белорусский специалист до матча со "Спартаком" провел у руля команда восемь встреч, пять из которых завершились победой армейцев и еще три - ничьей.

Армейцы с 50 очками после 26 игр занимают второе место. На третьей строчке располагается санкт-петербургский "Зенит" (49 очков), который свою встречу 26-го тура проведет 1 мая в Томске против местной "Томи". В следующем туре "Спартак" 6 мая примет "Томь", ЦСКА в тот же день на выезде сыграет с пермским "Амкаром".

Статистические подробности

ЦСКА и "Спартак" провели между собой 60 встреч в российской истории. 26 побед одержали армейцы, 15 встреч закончилось вничью, на счету красно-белых 19 выигранных дерби.

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Больше всех встреч в противостоянии ЦСКА и "Спартака" провели два армейских игрока - голкипер Игорь Акинфеев (26 матчей) и защитник Сергей Игнашевич (25). В составе красно-белых рекордсмен по этому показателю Егор Титов, на его счету 21 встреча. Наибольшее количество голов в дерби забил бывший форвард армейцев Вагнер Лав, на его счету шесть мячей. Среди футболистов красно-белых чаще всех отличались Титов и Андрей Пятницкий - по четыре гола.

В активе ЦСКА самая продолжительная беспроигрышная серия в дерби, продолжавшаяся 14 матчей. С 18 июля 2001 года по 12 июля 2008-го красно-белые не могли победить армейцев - восемь поражений и шесть ничьих. Только двум игрокам в матчах "Спартак" - ЦСКА удавалось оформить хет-трик. В 1993 году это сделал полузащитник красно-белых Игорь Ледяхов, а в 2008-м - Вагнер Лав.

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Российский футбол Дерби ЦСКА - "Спартак"
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