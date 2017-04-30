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Леонид Федун: футболисты "Спартака" должны были забивать больше в дерби с ЦСКА

Спорт
30 апреля, 19:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Матч 26-го тура чемпионата России, который прошел на домашнем стадионе армейцев, завершился победой "Спартака" со счетом 2:1

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Леонид Федун

Леонид Федун

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футболисты "Спартака" должны были выигрывать крупнее в московском дерби с ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал владелец красно-белых Леонид Федун.

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Матч 26-го тура чемпионата России, который прошел на домашнем стадионе армейцев, завершился победой "Спартака" со счетом 2:1.

"Игра супер. Рад, что победили, но надо было забивать больше. В первом тайме команда нервничала, это было видно", - поделился впечатлениями Федун.

На вопрос, можно ли считать, что команда обеспечила себе победу в чемпионате, владелец красно-белых ответил: "Еще нет".

"Спартак" набрал 60 очков и гарантировал себе место в тройке лучших команд по итогам чемпионата. Армейцы с 50 очками после 26 игр занимают второе место. На третьей строчке располагается санкт-петербургский "Зенит" (49 очков), который свою встречу 26-го тура проведет 1 мая в Томске против местной "Томи". В следующем туре "Спартак" 6 мая примет "Томь", ЦСКА в тот же день на выезде сыграет с пермским "Амкаром".

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Российский футбол Дерби ЦСКА - "Спартак"
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