Леонид Федун: футболисты "Спартака" должны были забивать больше в дерби с ЦСКА

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Леонид Федун: футболисты "Спартака" должны были забивать больше в дерби с ЦСКАСпорт 30 апреля, 19:29
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МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футболисты "Спартака" должны были выигрывать крупнее в московском дерби с ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал владелец красно-белых Леонид Федун.
Матч 26-го тура чемпионата России, который прошел на домашнем стадионе армейцев, завершился победой "Спартака" со счетом 2:1.
"Игра супер. Рад, что победили, но надо было забивать больше. В первом тайме команда нервничала, это было видно", - поделился впечатлениями Федун.
На вопрос, можно ли считать, что команда обеспечила себе победу в чемпионате, владелец красно-белых ответил: "Еще нет".
"Спартак" набрал 60 очков и гарантировал себе место в тройке лучших команд по итогам чемпионата. Армейцы с 50 очками после 26 игр занимают второе место. На третьей строчке располагается санкт-петербургский "Зенит" (49 очков), который свою встречу 26-го тура проведет 1 мая в Томске против местной "Томи". В следующем туре "Спартак" 6 мая примет "Томь", ЦСКА в тот же день на выезде сыграет с пермским "Амкаром".