Мутко: вклад Федуна в успехи московского "Спартака" огромен

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вклад Леонида Федуна в успехи московского "Спартака" огромен, хотя бы потому, что клуб имеет твердую экономическую основу. Об этом ТАСС сказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Спартак" в воскресенье в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 2:1 обыграл ЦСКА. Красно-белые занимают первое место в турнирной таблице, опережая ЦСКА, идущий на второй строчке, на 10 очков.

"Когда у клуба есть экономическая основа, когда есть социальная основа, как болельщики, то у него больше возможностей для достижения результата. В последние годы у "Спартака" есть твердая экономическая основа, есть свой дом, и в этом огромная заслуга Леонида Федуна. Он (Федун) движется вместе со "Спартаком", его вклад (в успехи команды) огромен", - сказал Мутко.

Федун является владельцем "Спартака" с 2004 года.

Чемпионат России завершится 21 мая, "Спартак" при определенных раскладах может стать чемпионом уже 6 мая по итогам домашнего матча 27-го тура с "Томью".