"Ростов" победил "Амкар" в матче чемпионата России

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Ростов" одержал победу над пермским "Амкаром" со счетом 1:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 57-й минуте забил Александр Бухаров. На 54-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Бранко Йовичич, получивший прямую красную карточку.
"Ростов" набрал 42 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Беспроигрышная и "сухая" серии "Ростова" в чемпионате достигли девяти матчей. В последний раз ростовчане пропустили и проиграли в чемпионате России 30 ноября 2016 года в гостевом матче 16-го тура против екатеринбургского "Урала" (0:1).
Вратарь "Ростова" Никита Медведев установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных голов в чемпионате России. 22-летний голкипер побил рекорд Руслана Нигматуллина, который в составе московского "Локомотива" в 1999-2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 939 минут. Серия Медведева продолжается на протяжении 952 минут (время, компенсированное к основному времени матча, не считается).
"Амкар" продлил свою безвыигрышную серию до семи матчей. Пермский клуб с 34 очками занимает девятое место в турнирной таблице.
В следующем туре "Ростов" 6 мая сыграет на выезде с тульским "Арсеналом", "Амкар" в тот же день примет московский ЦСКА.