"Зенит" обыграл "Томь" в матче чемпионата России

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над "Томью" со счетом 2:0 в гостевом матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Мячи забили Олег Шатов (35-я минута) и Данни (84). "Томь" не может победить в матчах первенства страны на протяжении шести игр.

В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата "Зенит" вышел на второе место, набрав 52 очка, и на два балла опережает идущий третьим московский ЦСКА. Отставание от лидирующего столичного "Спартака" составляет восемь очков. Команды, которые займут первые два места по итогам сезона, сыграют в Лиге чемпионов, третье и четвертое - в Лиге Европы.

"Томь" с 14 очками идет на последней, 16-й, позиции. Семь баллов отделяет команду от зоны переходных матчей и 14 - от 12-го места, которое дает право сохранить прописку в премьер-лиге. Таким образом, клуб из Томска имеет шансы остаться в высшем дивизионе чемпионата России только через переходные матчи.

В следующем туре "Зенит" 7 мая примет грозненский "Терек", "Томь" днем ранее на выезде сыграет со "Спартаком".