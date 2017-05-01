Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Луческу: некачественное поле в Томске не позволило "Зениту" показать зрелищную игру

Спорт
1 мая, 15:53 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 1, мая. /ТАСС

"Зенит" в понедельник одержал победу над "Томью" со счетом 2:0 в гостевом матче 26-го тура чемпионата России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТОМСК, 1 мая. /ТАСС/. Некачественный газон на стадионе в Томске не позволил футболистам санкт-петербургского "Зенита" показать более зрелищную игру в матче против "Томи", заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.

"Зенит" в понедельник одержал победу над "Томью" со счетом 2:0 в гостевом матче 26-го тура чемпионата России. Мячи забили Олег Шатов (35-я минута) и Данни (84).

Смотрите также
Мирча Луческу

Главный тренер "Зенита" Луческу заявил, что не встречался с руководством "Галатасарая"

"Сложная игра получилось, не совсем хорошее поле было сегодня. Может быть, на хорошем поле спектакль получился бы более зрелищным, и болельщики были бы более довольны, - сказал Луческу. - Именно из-за некачественного поля было много потерь, на таком поле намного проще обороняться, играть в силовой футбол, чем атаковать и вскрывать плотную оборону соперника".

По словам румынского специалиста, в первом тайме, когда газон был в хорошем состоянии, "Зенит" смог создать много хороших моментов. "Во втором тайме поле испортилось и совсем по-другому протекала игра, - отметил наставник "Зенита". - Во втором тайме позволили сопернику провести несколько контратак, они, может быть, были не такие опасные, но все-таки были. Могли и мы забить - тот же (Артем) Дзюба, Шатов. Хорошо, что все так закончилось, очень важные три очка для нас. Идем дальше, еще четыре игры чемпионата".

Луческу также поделился впечатлениями от действий томской команды, которая доигрывает сезон наполовину молодежным составом из-за проблем с финансированием. "Очень правильная политика клуба, и (тренер Валерий) Петраков правильную политику выбрал - доверил молодым ребятам играть сейчас, в конце чемпионата. Они обязательно наберутся опыта, и это будет для них стимулом в следующем году опять вернуться в премьер-лигу", - отметил он.

В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата "Зенит" вышел на второе место, набрав 52 очка, и на два балла опережает идущий третьим московский ЦСКА. Отставание от лидирующего столичного "Спартака" составляет восемь очков. Команды, которые займут первые два места по итогам сезона, сыграют в Лиге чемпионов, третье и четвертое - в Лиге Европы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
15
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
2
В конце рабочей недели в Москве ожидаются заморозки
3
В Таиланде в результате инцидента с рейсом "Аэрофлота" пострадали 27 человек
4
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
На Украине вступило в силу решение правительства о снижении норм потребления услуг ЖКХ
7
"Нафтогаз" прогнозирует значительное снижение транзита газа через Украину с 2020 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама