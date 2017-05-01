Луческу: некачественное поле в Томске не позволило "Зениту" показать зрелищную игру

ТОМСК, 1 мая. /ТАСС/. Некачественный газон на стадионе в Томске не позволил футболистам санкт-петербургского "Зенита" показать более зрелищную игру в матче против "Томи", заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.

"Зенит" в понедельник одержал победу над "Томью" со счетом 2:0 в гостевом матче 26-го тура чемпионата России. Мячи забили Олег Шатов (35-я минута) и Данни (84).

"Сложная игра получилось, не совсем хорошее поле было сегодня. Может быть, на хорошем поле спектакль получился бы более зрелищным, и болельщики были бы более довольны, - сказал Луческу. - Именно из-за некачественного поля было много потерь, на таком поле намного проще обороняться, играть в силовой футбол, чем атаковать и вскрывать плотную оборону соперника".

По словам румынского специалиста, в первом тайме, когда газон был в хорошем состоянии, "Зенит" смог создать много хороших моментов. "Во втором тайме поле испортилось и совсем по-другому протекала игра, - отметил наставник "Зенита". - Во втором тайме позволили сопернику провести несколько контратак, они, может быть, были не такие опасные, но все-таки были. Могли и мы забить - тот же (Артем) Дзюба, Шатов. Хорошо, что все так закончилось, очень важные три очка для нас. Идем дальше, еще четыре игры чемпионата".

Луческу также поделился впечатлениями от действий томской команды, которая доигрывает сезон наполовину молодежным составом из-за проблем с финансированием. "Очень правильная политика клуба, и (тренер Валерий) Петраков правильную политику выбрал - доверил молодым ребятам играть сейчас, в конце чемпионата. Они обязательно наберутся опыта, и это будет для них стимулом в следующем году опять вернуться в премьер-лигу", - отметил он.

В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата "Зенит" вышел на второе место, набрав 52 очка, и на два балла опережает идущий третьим московский ЦСКА. Отставание от лидирующего столичного "Спартака" составляет восемь очков. Команды, которые займут первые два места по итогам сезона, сыграют в Лиге чемпионов, третье и четвертое - в Лиге Европы.