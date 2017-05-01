Главный тренер "Анжи" Григорян заявил, что доволен ничьей в матче с "Краснодаром"

Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"Культура 1 мая, 21:53
Моуринью может выставить молодежную команду МЮ в последнем туре чемпионата АнглииСпорт 1 мая, 21:15
Гранквист: "Краснодар" нацелен занять место в четверке чемпионата России по футболуСпорт 1 мая, 21:02
Баскетболистки УГМК в девятый раз подряд выиграли чемпионат РоссииСпорт 1 мая, 19:46
Путин подписал закон о запрете имен из цифр, символов и ненормативной лексикиОбщество 1 мая, 19:45
Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен ЫномМеждународная панорама 1 мая, 19:45
Комиссар ООН поддержал решение футболиста Мунтари не доигрывать матч из-за расизмаСборные 1 мая, 19:23
Лавров обсудил с Тиллерсоном переговоры по Сирии в АстанеПолитика 1 мая, 19:22
Дутерте не подтверждает визит в США из-за поездки в РоссиюМеждународная панорама 1 мая, 19:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 1 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. "Анжи" качественно оборонялся в матче 26-го тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром", тренерский штаб команды доволен результатом. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер махачкалинской команды Александр Григорян.
Матч между "Краснодаром" и "Анжи" состоялся в понедельник в Краснодаре и завершился вничью 0:0.
"Я доволен сегодняшним результатом. А шансы на то, чтобы остаться в премьер-лиге, у нас появились с того момента, как я возглавил команду", - сказал Григорян.
"С точки зрения наших оборонительных действий игра развивалась по плану. Хотя два голевых стопроцентных момента мы пропустили. Но в этом сезоне нам очень не везет, так что везение возвращается", - отметил тренер "Анжи"
"В матче с таким соперником, как "Краснодар", приходится много обороняться. То есть на оборонительные действия приходится тратить силы, и на атаку их не хватает. В атакующих действиях не получился выход из под прессинга соперника", - сказал Григорян.
После 26 игр "Краснодар" имеет в активе 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Анжи", набрав по итогам 26 туров 29 баллов, располагается на 12-м месте. В 27 туре "Краснодар" 7 мая в гостях сыграет с "Оренбургом", а "Анжи" днем позже примет московский "Локомотив".