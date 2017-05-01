Главный тренер "Анжи" Григорян заявил, что доволен ничьей в матче с "Краснодаром"

КРАСНОДАР, 1 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. "Анжи" качественно оборонялся в матче 26-го тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром", тренерский штаб команды доволен результатом. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер махачкалинской команды Александр Григорян.

Матч между "Краснодаром" и "Анжи" состоялся в понедельник в Краснодаре и завершился вничью 0:0.

"Я доволен сегодняшним результатом. А шансы на то, чтобы остаться в премьер-лиге, у нас появились с того момента, как я возглавил команду", - сказал Григорян.

"С точки зрения наших оборонительных действий игра развивалась по плану. Хотя два голевых стопроцентных момента мы пропустили. Но в этом сезоне нам очень не везет, так что везение возвращается", - отметил тренер "Анжи"

"В матче с таким соперником, как "Краснодар", приходится много обороняться. То есть на оборонительные действия приходится тратить силы, и на атаку их не хватает. В атакующих действиях не получился выход из под прессинга соперника", - сказал Григорян.

После 26 игр "Краснодар" имеет в активе 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Анжи", набрав по итогам 26 туров 29 баллов, располагается на 12-м месте. В 27 туре "Краснодар" 7 мая в гостях сыграет с "Оренбургом", а "Анжи" днем позже примет московский "Локомотив".