Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голкипер Бобровский номинирован на приз лучшему игроку сезона НХЛ

Спорт
2 мая, 2:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

В финальную тройку претендентов на получение "Харт Трофи" также вошли канадцы Сидни Кросби и Коннор Макдэвид

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

© AP Photo/Mark J. Terrill

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Сергей Бобровский, "Питтсбург" Сидни Кросби и "Эдмонтон" Коннор Макдэвид номинированы на приз самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата - "Харт Трофи". Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

В прошлом сезоне лучшим игроком регулярного чемпионата был признан форвард "Чикаго" Патрик Кейн, ставший первым американцем, выигравшим данный приз. Кросби выигрывал награду по итогам сезона-2006/07 и 2013/14. Макдэвид и Бобровский ни разу не номинировались на получение данного приза.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата 28-летний голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский стал лучшим в лиге по числу пропущенных шайб в среднем за матч (2,07), а также по проценту отраженных бросков (93,1%), в его активе семь "сухих" матчей. Бобровский также номинирован на приз лучшему вратарю сезона - "Везина Трофи". Бобровский - самый высокооплачиваемый игрок своей команды, в 2015 году с ним был подписан пятилетний контракт на сумму почти 30 млн долларов. В составе сборной России голкипер становился чемпионом мира 2014 года, где был признан лучшим вратарем турнира.

Кросби второй раз в карьере стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 44 шайбы. Всего он набрал 89 очков (44+45) по системе "гол+пас" в 75 матчах и финишировал вторым в списке лучших бомбардиров завершившегося регулярного сезона, уступив Макдэвиду. Кросби был выбран "Питтсбургом" под общим первым номером на драфте 2005 года, он является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), двукратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016), чемпионом мира (2015) и победителем Кубка мира (2016).

20-летний Макдэвид по итогам регулярного чемпионата набрал 100 очков (30 шайб + 70 передач) в 82 матчах, что помогло его команде выйти в плей-офф впервые с 2006 года. Макдэвид был выбран "Эдмонтоном" на драфте 2015 года под общим первым номером. В прошлом сезоне из-за травмы он провел только 45 матчей, в которых набрал 48 (16+32) очков. Хоккеист становился чемпионом мира в составе сборной Канады на юниорском (2013), молодежном (2015) и взрослом (2016) уровнях.

"Харт Трофи" ежегодно вручается самому ценному игроку НХЛ по итогам сезона. Трофей присуждается лауреатам после сезона-1923/24 и был назван в честь канадского доктора Дэвида Харта - отца бывшего генерального менеджера и тренера "Монреаль Канадиенс" Сесила Харта. Победитель определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов Северной Америки. Обладатель приза станет известен в ночь на 22 июня на специальной церемонии в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Из россиян самыми ценными игроками регулярных чемпионатов НХЛ становились Сергей Федоров (1994, "Детройт Ред Уингз"), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013, "Вашингтон Кэпиталз") и Евгений Малкин (2012, "Питтсбург Пингвинз"). Рекордсменом по количеству выигранных трофеев является канадец Уэйн Гретцки (9 раз).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
19
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: сотрудница ФБР США в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
2
Командир попавшего в зону турбулентности самолета рассказал о подробностях инцидента
3
Путин подписал закон о запрете имен из цифр, символов и ненормативной лексики
4
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
5
Путин подписал закон о переводе бюджетников и пенсионеров на карты "Мир"
6
Дутерте не подтверждает визит в США из-за поездки в Россию
7
В Люксембурге скончался советский детский писатель Анатолий Алексин
Темы дня
Загрузка...
Реклама