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Гол Кузнецова помог "Вашингтону" сократить отставание в серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом"

Спорт
2 мая, 5:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

"Вашингтон" победил со счетом 3:2 в овертайме третьего матча и сократил отставание в серии второго раунда Кубка Стэнли с "Питтсбургом" - 1-2

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Евгений Кузнецов и Александр Овечкин

Евгений Кузнецов и Александр Овечкин

© AP Photo/Paul Sancya

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. "Вашингтон" победил "Питтсбург" со счетом 3:2 в овертайме третьего матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Питтсбурге, российский капитан гостей Александр Овечкин отметился результативной передачей, а Евгений Кузнецов забросил третью шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

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В составе "Вашингтона" шайбы забросили Никлас Бэкстрем (14-я минута) с передачи Овечкина, Кузнецов (50), победный гол на 4-й минуте овертайма забил Кевин Шаттенкирк. У "Питтсбурга" отличились Евгений Малкин (59) и Джастин Шультц (59) с передачи Малкина.

Кузнецов сыграл в матче 17 минут 15 секунд, нанес пять бросков, провел один силовой прием и забросил свою третью шайбу в текущем плей-офф. На его счету также результативная передача в моменте с победной шайбой. Российский капитан "Вашингтона" Овечкин отметился результативной передачей за 19 минут и 27 секунд на площадке, эта передача стала третьей в нынешнем плей-офф для Овечкина. Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов не смог набрать результативные очки, сыграв 18 минут 2 секунды (два броска, три силовых приема).

Шайба Кузнецова.

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин сыграл в матче 21 минуту 58 секунд, успев за 42 секунды помочь своей команде перевести встречу в овертайм - Малкин забросил шайбу и отметился передачей на 59-й минуте основного времени матча. Малкин продолжает лидировать в споре бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 15 очков (4+11) по системе "гол+пас" в 8 играх. После игры Малкин был признан третьей звездой встречи, Шаттенкирк стал лучшим игроком матча, Бэкстрем - второй звездой. 

Гол Малкина.

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби получил травму головы в первом периоде и не смог продолжить встречу.

"Вашингтон" сократил отставание в серии второго раунда плей-офф НХЛ - 1-2. Четвертый матч между командами состоится в Питтсбурге в ночь на четверг.

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