Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России

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СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" и екатеринбургского "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России по футболу.
В добавленное время началась стычка между полузащитником "Локомотива" Мануэлем Фернандешем и хавбеком "Урала" Артемом Фидлером, которая переросла в массовую драку с участием большинства игроков обеих команд и некоторых запасных. В результате красные карточки получили - со стороны "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан, со стороны "Урала" Фидлер и Эдгар Манучарян.
Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), дисквалификации, которые будут наложены на игроков, будут распространяться только на матчи Кубка России, а чемпионат и Суперкубок России не затронут.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Локомотива", железнодорожники стали семикратными обладателями Кубка России по футболу.