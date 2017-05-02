Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу

Спорт
2 мая, 20:45 дата обновления: 2 мая, 21:02 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 2, мая. /ТАСС

В финале железнодорожники обыграли "Урал" со счетом 2:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4227442.stepNow *12 +1}} - 12 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4227442.sliderLength-1}}
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4227442.stepNow *12 +1}} - 18 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4227442.sliderLength-1}}
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Выбор редакции
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года 2 мая, 15:27
Световое шоу "Письма Победы" в Москве 2 мая, 11:26
Студенты УрГПУ запустили спутник с космодрома "Байконур" в музее НПО автоматики 2 мая, 10:42
Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском" 1 мая, 21:53
Наталья Комарова приняла участие в мероприятиях Дня весны и труда 1 мая, 20:00
Ямал отметил День весны и труда 1 мая, 19:00
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4227442'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4227442'].sliderLength - 1}}
+
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России по футболу и стал семикратным обладателем трофея. Финальный матч прошел на стадионе "Фишт" в Сочи.

Мячи забили Игорь Денисов (76-я минута) и Алексей Миранчук (90).

В конце игры после массовой драки было показано четыре красные карточки: со стороны "Локомотива" поле покинули Ари и Джефферсон Фарфан, а со стороны "Урала" Артем Фидлер и Эдгар Манучарян.

Благодаря победе в Кубке России "Локомотив" обеспечил себе право выступить в групповом этапе Лиги Европы сезона-2017/18.

"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России, сравнявшись по этому показателю с ЦСКА, самой успешной командой в истории турнира. Ранее железнодорожники выигрывали Кубок в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007 и 2015 годах. По три трофея завоевали "Зенит" и "Спартак", по одному - московские "Торпедо" и "Динамо", "Ростов", "Терек" и "Рубин".

Лучшими бомбардирами турнира с тремя мячами стали три игрока - нападающий Максим Вотинов из новосибирского "Сибири" и полузащитники Иван Родин из "Калуги" и Александр Ломакин, который зимой перешел в "Урал", однако свои голы забил еще будучи игроком красноярского "Енисея". В четвертьфинальной и полуфинальной играх "Урала" Ломакин оставался в запасе.

Первый финал в Сочи

Сочинская арена "Фишт" стала 13-м стадионом, который принял финал Кубка страны. Чаще всего решающий матч принимали московские "Лужники" - 8, которые, как объявил ранее во вторник вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, после чемпионата мира 2018 года станут постоянным местом проведения финала турнира. Сочи же стал 10-м городом, который принял финал, после Москвы, подмосковных Химок, Казани, Астрахани, Грозного, Ярославля, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Каспийска.

Смотрите также

Юрий Семин стал рекордсменом по количеству выигранных Кубков России как главный тренер

Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России

Болельщики ФК "Локомотив" прорвались к полю во время финала Кубка России с "Уралом"

Рекордные для выездной игры 7 тыс. болельщиков поддержат "Локомотив" в финале Кубка России

Все финалы Кубка России по футболу после ЧМ-2018 будут проводиться в "Лужниках"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
19
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
2
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
3
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
4
Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне
5
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
6
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама