"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России по футболу и стал семикратным обладателем трофея. Финальный матч прошел на стадионе "Фишт" в Сочи.

Мячи забили Игорь Денисов (76-я минута) и Алексей Миранчук (90).

В конце игры после массовой драки было показано четыре красные карточки: со стороны "Локомотива" поле покинули Ари и Джефферсон Фарфан, а со стороны "Урала" Артем Фидлер и Эдгар Манучарян.

Благодаря победе в Кубке России "Локомотив" обеспечил себе право выступить в групповом этапе Лиги Европы сезона-2017/18.

"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России, сравнявшись по этому показателю с ЦСКА, самой успешной командой в истории турнира. Ранее железнодорожники выигрывали Кубок в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007 и 2015 годах. По три трофея завоевали "Зенит" и "Спартак", по одному - московские "Торпедо" и "Динамо", "Ростов", "Терек" и "Рубин".

Лучшими бомбардирами турнира с тремя мячами стали три игрока - нападающий Максим Вотинов из новосибирского "Сибири" и полузащитники Иван Родин из "Калуги" и Александр Ломакин, который зимой перешел в "Урал", однако свои голы забил еще будучи игроком красноярского "Енисея". В четвертьфинальной и полуфинальной играх "Урала" Ломакин оставался в запасе.

Первый финал в Сочи

Сочинская арена "Фишт" стала 13-м стадионом, который принял финал Кубка страны. Чаще всего решающий матч принимали московские "Лужники" - 8, которые, как объявил ранее во вторник вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, после чемпионата мира 2018 года станут постоянным местом проведения финала турнира. Сочи же стал 10-м городом, который принял финал, после Москвы, подмосковных Химок, Казани, Астрахани, Грозного, Ярославля, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Каспийска.