Все финалы Кубка России по футболу после ЧМ-2018 будут проводиться в "Лужниках"

Реконструкция Большой спортивной арены "Лужники" в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года © Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских, Антон Рассказов/. Все финальные матчи Кубка России по футболу после чемпионата мира 2018 года будут проводиться на московском стадионе "Лужники". Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Мы будем делать все, чтобы развивать Кубок России, пропагандировать его, а после чемпионата мира все финалы будут проводится на главной арене страны - "Лужники", - сказал Мутко.

Планируется, что стадион "Лужники" откроется после реконструкции в 2017 году. Он будет крупнейшим в России, вместимость арены составит 81 тысячу зрителей. "Лужники" примут финал чемпионата мира 2018 года.

Финал Кубка России сезона-2016/17 пройдет во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи. В нем встретятся екатеринбургский "Урал" и московский "Локомотив". Игра начнется в 18:45 мск.

"Ставки на финал? Я бы сделал, но мне нельзя, так что буду болеть за российский футбол", - сказал Мутко.

"Кубок России - это проект, где любой клуб может попасть в финал - от любительского до профессионального. Сейчас в финале встретятся не лидеры чемпионата, для таких команд участие в финале Кубка России - это шанс попасть в еврокубки. Выигрыш Кубка может изменить их судьбу", - отметил глава РФС.