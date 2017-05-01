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Тарханов: финал Кубка России по футболу лучше проводить после окончания чемпионата

Спорт
1 мая, 19:09 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Антон Рассказов

Главный тренер "Урала" заявил, что все футболисты команды, кроме Кулакова, готовы сыграть в финальном матче

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Александр Тарханов

Александр Тарханов

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Финальный матч Кубка России по футболу лучше всего проводить в конце мая, по окончании чемпионата страны. Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер "Урала" Александр Тарханов.

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Во вторник в финале Кубка "Урал" встретится с московским "Локомотивом" на сочинском стадионе "Фишт".

"Сложно проводить столько игр за несколько дней. Если бы дали неделю на подготовку, подготовились бы лучше. Лучше проводить финал после окончания чемпионата", - считает Тарханов.

Изначально финал Кубка планировалось провести 29 мая, однако в начале марта было решено перенести его на 2 мая в интересах сборной страны, которая в конце месяца начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций. В начале апреля главный тренер "Локомотива" Юрий Семин раскритиковал календарь, после чего президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что финал может быть перенесен на 4 или 8 мая, однако в итоге было решено не переносить дату.

Главный тренер "Урала" заявил, что все футболисты команды, кроме Кулакова, готовы сыграть в финальном матче.

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На матч последнего тура чемпионата страны - с грозненским "Тереком" на выезде (2:5) - екатеринбуржцы отправились без Тарханова и ряда основных игроков, чтобы лучше подготовиться к финалу Кубка. "Готовятся все, кроме Кулакова", - сообщил Тарханов.

Специалист ожидает хорошей игры. "Великолепные стадион и поле, погода хорошая, жары нет. Хороший футбол будет, думаю. Наверное, это самое лучшее поле из тех, на которых мы играли", - сказал он.

В составе оппонентов Тарханов выделил полузащитников Алексея Миранчука и Мануэла Фернандеша, а также нападающего Ари. "Вся команда опасная. А так, выделяются Миранчук, Фернандеш. Ари хорошо вписался", - сказал он.

Встреча пройдет во вторник, начало - 18:45 мск.

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